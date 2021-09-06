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В селе Токтоян Иссык-Кульской области достроили школу за 49 миллионов сомов

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- Александра Василькова
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На официальном сайте Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщается, что строительство школы имени Ашырбая Коенкозова в селе Токтоян Тюпского района Иссык-Кульской области было начато в 2014 году.

Согласно проекту, новая школа состоит из 2-х этажного учебного корпуса, спортзала и переходной галереи. Проектная мощность объекта образования с общей площадью 1413,9 м2 рассчитана на 150 ученических мест.

На сегодняшний день объект полностью завершен и готов для начала учебного процесса.

Отметим, что стоимость объекта составила 49 миллионов 400 тысяч 900 сомов. В текущем году для его завершения выделено 21 миллион 400 тысяч 900 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/405966
Теги:
Госстрой, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Иссык-Куль
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