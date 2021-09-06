В Министерстве юстиции подвели итоги двухлетней работы института пробации. Он был создан в рамках проводимой судебно-правовой реформы, нацеленной на гуманизацию, и предусматривает возможность гуманного наказания, не связанного с лишением свободы для лиц, совершивших менее тяжкое преступление. Это дает шанс оступившимся исправиться, оставаясь на свободе.

Как сообщили VB.KG в Министерстве юстиции, в Кыргызстане функционируют 54 органа пробации. Под опекой их сотрудников сегодня находятся почти девять тысяч человек. Сотрудники оказывают помощь в трудоустройстве и обучении, содействуют в восстановлении утраченных прав, проводят профилактические мероприятия по предупреждению повторных правонарушений несовершеннолетними, направляют на общественные и исправительные работы в органы местного самоуправления, оказывают гуманитарную и материальную помощь.

Как подчеркнули в Минюсте, с момента образования департамента пробации при Минюсте при поддержке международных доноров был проведен капремонт служебных помещений районных и городских органов пробации по всей республике, они оснащены современной компьютерной техникой и мебелью.

Помимо этого реализуется проект "Дом юстиции". В рамках его завершено строительство зданий двух территориальных органов пробации и возводятся еще четыре здания для органов пробации. Все 54 органа пробации подключены к разработанной автоматизированной информационной системе "Пробация".

Служба полностью оправдывает свое предназначение. Практически все ее клиенты, которым грозил реальный срок наказания в колонии, адаптируются в общество, работают, создают семьи или продолжают обучение.