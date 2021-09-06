Погода
$ 84.53 - 84.81
€ 99.70 - 101.15

В Кыргызстане функционируют 54 органа пробации

277  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве юстиции подвели итоги двухлетней работы института пробации. Он был создан в рамках проводимой судебно-правовой реформы, нацеленной на гуманизацию, и предусматривает возможность гуманного наказания, не связанного с лишением свободы для лиц, совершивших менее тяжкое преступление. Это дает шанс оступившимся исправиться, оставаясь на свободе.

Как сообщили VB.KG в Министерстве юстиции, в Кыргызстане функционируют 54 органа пробации. Под опекой их сотрудников сегодня находятся почти девять тысяч человек. Сотрудники оказывают помощь в трудоустройстве и обучении, содействуют в восстановлении утраченных прав, проводят профилактические мероприятия по предупреждению повторных правонарушений несовершеннолетними, направляют на общественные и исправительные работы в органы местного самоуправления, оказывают гуманитарную и материальную помощь.

Как подчеркнули в Минюсте, с момента образования департамента пробации при Минюсте при поддержке международных доноров был проведен капремонт служебных помещений районных и городских органов пробации по всей республике, они оснащены современной компьютерной техникой и мебелью.

Помимо этого реализуется проект "Дом юстиции". В рамках его завершено строительство зданий двух территориальных органов пробации и возводятся еще четыре здания для органов пробации. Все 54 органа пробации подключены к разработанной автоматизированной информационной системе "Пробация".

Служба полностью оправдывает свое предназначение. Практически все ее клиенты, которым грозил реальный срок наказания в колонии, адаптируются в общество, работают, создают семьи или продолжают обучение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405977
Теги:
колонии, Кыргызстан, Министерство юстиции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  