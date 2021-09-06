Президент: Роль ДУМК КР в поддержании межрелигиозного мира очень важна

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 сентября, принял муфтия Кыргызстана Замира каары Ракиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Обсуждалась текущая деятельность Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), вопросы противодействия возникающим вызовам и угрозам, и укрепления единства народа страны.

Глава государства отметил, что Кыргызстан - светская многоконфессиональная страна, в которой подавляющее большинство населения составляют мусульмане.

- Ислам призывает к терпимости и великодушию по отношению к другим религиям. Роль Духовного управления мусульман Кыргызстана в этом направлении очень важна. Необходимо усилить работы по сохранению и укреплению единства и многообразия культур народа страны, консолидации общества, - сказал Садыр Жапаров.

Он акцентировал особое внимание на том, что в целях предотвращения возможных угроз необходимо улучшить качество религиозного образования и подготовки высококвалифицированных кадров на академическом уровне. В настоящее время данный вопрос является актуальным и его решение требует принятия комплексных мер.

В этих целях необходимо укрепить базу Исламского университета Кыргызстана. Кроме того, в этом году при поддержке благотворительного и гуманитарного фонда им. Шейха Заеда бин Султана Аль Нахаяна из Объединенных Арабских Эмиратов реализуется проект строительства Исламской академии в городе Токмаке.

- Во избежание неверного религиозного толкования, необходимо усилить идеологическую безопасность. Поэтому надо придерживаться исконно-традиционного исповедуемого нашими предками ханафитского мазхаба, который подходит культурным устоям нашего общества. В этой связи мой первый Указ направлен на духовно-нравственное развитие личности и физическое воспитание. Теперь на основе этого документа разработана соответствующая Концепция, - сказал глава государства.

Президент Садыр Жапаров еще раз подчеркнул важную роль ДУМК в поддержании межрелигиозного и межнационального мира в стране.

В свою очередь муфтий Замир каары Ракиев поддержал мнение Главы государства о необходимости улучшения качества религиозного образования. Так как именно от неграмотных пропагандистов простое население впитывает в себя идеи искаженного и отчасти совершенно неправильных, отсутствующих в исламе идей.

По его данным, в настоящее время по республике функционируют более 100 религиозных образовательных учреждений.

Замир каары Ракиев подчеркнул актуальность строительства Исламской академии, которая послужит важнейшим элементом духовного просвещения, способствующим противодействию экстремизму, сохранению межконфессионального мира и согласия, недопущению национальной и религиозной розни.