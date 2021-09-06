В ЦОНах не наблюдается роста количества граждан, сменивших прописку

В Кыргызстане Министерство цифрового развития КР прокомментировало слова депутата Дастана Бекешева об очередях в ЦОН по массовой смене регистрации места жительства.

Депутат еще на прошлой неделе, 3 сентября, сообщил в своем Telegram-канале, что заметил в ЦОНах огромные очереди из желающих поменять свою прописку, чтобы проголосовать за определенную партию и кандидата. По его мнению, это чревато скандалами во время выборов.

Сегодня, 6 сентября, пресс-служба Министерства цифрового развития КР сообщила, что в настоящее время в ЦОНах не наблюдается роста количества граждан, сменивших регистрационный учет.

Согласно анализу данных Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при МЦР КР, количество регистраций по месту жительства в АИС "Адресно справочное бюро" за июль-август 2021 года в ЦОНах города Бишкек меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Но наблюдается незначительное увеличение по сравнению с соответствующим периодом в 2020 года.

Если в июле 2019 года количество регистрационных учетов в ЦОНах города Бишкек составило 7 035 регистраций, то за аналогичный период 2020 года этот показатель составил 2 тысячи 086, а в июле 2021 года всего 4 тысячи 674 регистраций.

В августе 2019 года было произведено 6 301 регистраций, в этом же месяце прошлого года 4 202 регистраций. В августе текущего года этот показатель составил 5 тысяч 180 регистраций.

"Опираясь на предоставленную информацию, где видно, что наибольшее количество регистраций приходится на 2019 год (13 336 фактов), а в 2020 году (6 288 фактов) наблюдается снижение количества регистраций, информируем, что в 2021 году (9 854 фактов) явно выраженного массового характера не приобрело. При этом просим обратить внимание на то, что в 2020 году были карантинные ограничения, что сказалось на уменьшение регистраций.

Таким образом информация о возобновившееся массовой смене прописки не соответствует действительности" - сообщает Министерство цифрового развития КР .

Также отмечается, в случае, если на момент регистрации выявлено, что в жилом помещении зарегистрированы 10 и более граждан, за исключением близких родственников, то ЗАГСПРН производит регистрацию, при этом в течение одного рабочего дня направляет (в бумажном или электронном виде) извещение в орган местного самоуправления, в соответствующий районный отдел органа внутренних дел и системному администратору Центральной избирательной комиссии в соответствующей территориальной избирательной комиссии для информации.