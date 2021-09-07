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Фотофакт: Выгорают легкие столицы

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- Владимир Пирогов
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Случайно оказался в парке имени Асанова на Южных воротах столицы. Решил дойти до сосновой рощицы, подышать чистым воздухом. Дошел - и ужаснулся от увиденного. Все деревья сгорели на солнце от отсутствия полива.

Засохшие березы, туи и павлонии, молодые и уже великовозрастные сосны своими сухими ветвями как будто взывают к человеку, просят спасти то, что еще можно.

Такое ощущение, что с переходом парка на баланс МП "Городские парки" он просто стал никому не нужен. Раньше работники "Бишкекзеленхоза" организовывали полив, направляя воду на нужные участки, и высаживали весной много цветов - сейчас этого нет.

Речка, из которой поступает вода, забита кучами мусора. Но ведь кто–то должен все это убирать, приводить в порядок? Кто понесет ответственность за гибель одного из немногих сохранившихся зеленых оазисов столицы? Ведь это действительно легкие Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/405990
Теги:
парк, Бишкек
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