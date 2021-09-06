Премия для азиатских телесериалов. Мерьем Узерли презентовала новый проект

Asian World Film Festival, Aitysh USA объявили о создании премии для телесериалов Азиатского региона, который будет проходить ежегодно в Стамбуле.

Презентовать проект в Бишкек приехала известная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, наиболее известная по роли Хюррем султан турецкого сериала "Великолепный век".

Мероприятие Asian World TV Series Awards, на который будут объявлены победители, станет кульминацией трехдневного мероприятия.

Премия для сериалов станет вторым крупным международным проектом Aitysh USA. Шесть лет подряд в Лос-Анджелесе проводится крупнейший в мире кинофестиваль азиатского кино, основанный Садыком Шер-Ниязом.

Кстати, идея создания принадлежит члену попечительского совета Asia World Film Festival, председателю комитета фильмов на иностранном языке Голливудской ассоциации иностранной прессы Сергею Рахлину. А основателями проекта выступают общественный деятель, а ныне посол Кыргызстана во Франции и полномочный представитель ЮНЕСКО Садык Шер-Нияз, бизнесмен и филантроп Шухрат Ибрагимов, исполнительный директор Asian World Film Festival Джордж Шамшум, со-основатель фестиваля Асель Шерниязова.

Кстати, открытие этого мероприятия состоится в мае следующего года в Стамбуле. В течение трех дней будет показана выборка телесериалов (превью новых телесериалов), пресс-конференции и экспертные панели по актуальным темам с привлечение звезд киноиндустрии всего азиатского региона и Голливуда.

Председатель Азиатского всемирного кинофестиваля Шухрат Ибрагимов сказал, что этот уникальный проект не имеет аналогов в мире.

Управляющий директор Азиатского всемирного кинофестиваля Асель Шерниязова поблагодарила всю команду Азиатского кинофестиваля в Лос-Анджелесе. А также отметила, что уже очень много людей и партнеров присоединяются к поддержке проекта в Стамбуле, она выразила надежду, что мы все будем гордиться этим проектом.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли рассказала, что в 2019 году ей выпала честь стать членом жюри на Азиатском всемирном кинофестивале в Лос-Анджелесе и с тех пор она поддерживает очень теплые отношения с организаторами кинофестиваля. И когда недавно ей предложили стать амбассадором нового проекта, она с удовольствием согласилась, для нее будет честью представлять данный кинофестиваль по всему миру.

Она также сказала, что в этот раз у нее не получилось приехать в Бишкек надолго, но она планирует еще приехать в Кыргызстан, чтобы встретиться с поклонниками, посмотреть природу страны, побывать в других городах.

Она также ответила на ряд вопросов от журналистов. Например, рассказала, что она гордится тем, ее всегда связывают с ролью Хюррем султан в сериале "Великолепный век". Актриса рассказала, что этой роли предшествовали 10 лет игры в театре.