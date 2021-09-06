Юным изобретателям Кыргызстана объяснят, как запатентовать свои ноу-хау

В Кыргызстане представили учебное пособие для школьников по вопросам интеллектуальной собственности и изобретательской деятельности "Буду изобретать!".

Как сообщает пресс-служба Кыргызпатента, пособие предназначено для самостоятельной работы школьников, подготовке к урокам, посвященным вопросам интеллектуальной собственности и изобретательской активности, а также для совместного с родителями изучения норм и правил изобретательской деятельности и охраны результатов интеллектуального труда учащихся.

Первоначально пособие было создано российскими авторами, но его адаптировано под законодательство Кыргызской Республики на основании лицензионного договора. Его можно прочитать на русском языке, и на кыргызском языке.