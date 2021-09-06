Марипов отметил важность качественной подготовки к организации выборов ЖК

Улукбек Марипов провел совещание с членами Кабинета министров по актуальным социально-экономическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перед началом совещания Улукбек Марипов представил первого заместителя председателя Кабинета министров Азиза Аалиева, пожелав ему успехов на ответственном посту.

В ходе совещания глава Кабмина отметил важность качественной подготовительной работы по организации предстоящих выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

"Необходимо образовать штаб по оказанию содействия в организации и проведении парламентских выборов, а также провести необходимую организационную работу", – отметил он.

Кроме того, Улукбек Марипов поручил завершить все подготовительные работы по прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.

"Следует ввести в работу четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Также важно решить текущие вопросы относительно ГСМ и провести соответствующие переговоры", – сказал глава Кабмина.

Марипов особо подчеркнул, что задачи и цели, обозначенные в указах главы государства, необходимо реализовать своевременно и в полном объеме.

По итогам совещания дан ряд поручений государственным органам.