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Марипов отметил важность качественной подготовки к организации выборов ЖК

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- Оксана Гут
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Улукбек Марипов провел совещание с членами Кабинета министров по актуальным социально-экономическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перед началом совещания Улукбек Марипов представил первого заместителя председателя Кабинета министров Азиза Аалиева, пожелав ему успехов на ответственном посту.

В ходе совещания глава Кабмина отметил важность качественной подготовительной работы по организации предстоящих выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

"Необходимо образовать штаб по оказанию содействия в организации и проведении парламентских выборов, а также провести необходимую организационную работу", – отметил он.

Кроме того, Улукбек Марипов поручил завершить все подготовительные работы по прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.

"Следует ввести в работу четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Также важно решить текущие вопросы относительно ГСМ и провести соответствующие переговоры", – сказал глава Кабмина.

Марипов особо подчеркнул, что задачи и цели, обозначенные в указах главы государства, необходимо реализовать своевременно и в полном объеме.

По итогам совещания дан ряд поручений государственным органам.


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URL: https://www.vb.kg/405995
Теги:
выборы, отопительный сезон, правительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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