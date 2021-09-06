Пятая "Среднеазиатская Романсиада" пройдет в Бишкеке 21 и 22 октября

Пятый Открытый международный конкурс исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада-2021" пройдет в Бишкеке 21 и 22 октября. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике.

Организуют творческое состязание представительство Россотрудничества в КР, московский "Дом романса" и русский культурный центр "Гармония" при поддержке посольства России в Кыргызстане и Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Сам конкурс включен в программу XXV Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2021", и пройдет в рамках Перекрестного года между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. Победители "Среднеазиатской романсиады" вновь по традиции примут участие в финале московской "Романсиады" в декабре нынешнего года.

Конкурс проводится по трем номинациям: надежда Романсиады (в ней участвуют конкурсанты от 6 до 18 лет), молодые исполнители (приглашаются исполнители не старше 27 лет) и романс без границ (без возрастного ограничения).

Продемонстрировать талант и вокальные данные могут студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, а также просто любители русского романса из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России.

Участники должны приготовить романс композитора-классика XIX-XX веков, салонный (городской, бытовой) романс XIX-XXI века, а также по желанию кыргызский романс. Отборочное прослушивание пройдет в два тура, в каждом из которых исполняется по одному русскому романсу. В номинации "кыргызский романс" выступят участники, прошедшие во второй тур.

Судить выступления конкурсантов предстоит международному жюри во главе с заслуженным деятелем искусств России, заслуженной артисткой Российской Федерации, директором московского "Дома романса", профессором Галиной Преображенской.

Конкурс пройдет в кыргызской столице 21 октября. 22-го октября лауреаты и дипломанты примут участие в заключительном гала-концерте.