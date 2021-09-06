На Ошском рынке провели мероприятия по ликвидации стихийной торговли

Сегодня, 6 сентября 2021 года, сотрудниками УВД Ленинского района г. Бишкек совместно с представителями администрации Ленинского района было проведено очередное профилактическое мероприятие по ликвидации стихийной торговли на территории "Ошского рынка" и прилегающих к нему улицах. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района г. Бишкек.

В ходе профилактического мероприятия были проведены профилактические и разъяснительные беседы с торговцами продуктов питания и другими торговцами рынка. Также, было разъяснено о том, что торговлю можно вести только на территории рынка.

В результате мероприятия были освобождены тротуары вокруг "Ошского рынка" и очищены проезжие части улиц Киевская, Бейшеналиева, Кулиева и Токтогула.

Отметим, что профилактические мероприятия на территории "Ошского рынка" и прилегающих к нему улицах проводятся каждый день.