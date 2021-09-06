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В Кыргызстане впервые разрабатывается проект закона "О такси"

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- Нина Ничипорова
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Профсоюз Кыргызстана помогает таксистам в разработке этого законопроекта. Как сообщил председатель профсоюза строителей КР Элдияр Карачалов, профсоюзная организация водителей такси была создана в марте этого года. Но в ее составе уже более 800 человек.

"Мы помогаем им в формировании организации и в разработке законопроекта. У водителей такси много проблем. Во многих случаях работодатели нарушают их права. Таксисты вынуждены нередко перерабатывать сверх положенного времени, при этом бремя ответственности за все ложится на них самих. По сути, их права никак не защищены", - сказал Элдияр Карачалов.

По его словам, в стране идет возрождение профсоюзных организаций. Люди осознали, что профсоюз может помочь им защитить свои трудовые права, которые очень часто нарушаются. Например, создана даже профсоюзная организация мигрантов. В ее рядах сегодня 6 тысяч 800 членов. Основную деятельность они ведут на территории России, есть среди них те, кто работает в Южной Корее, Казахстане и Турции. Но офис организации находится в здании Федерации профсоюзов в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/406000
Теги:
законопроект, профсоюзы, Кыргызстан, такси
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