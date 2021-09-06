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Жылдызкан Жолдошева опровергла информацию про союз с Текебаевым

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Экс-депутат Жылдызкан Жолдошева опровергла информацию по поводу ее политического союза с Омрубеком Текебаевым. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Политик утверждает, что нынешняя власть за правду хочет очернить ее.

"Уважаемые соотечественники, Вечерний Бишкек распространил ложную информацию... якобы Джолдошова и Текебаев заключили политический тандем. Знаю, нынешняя власть за мою правду хочет очернить меня.

Но, у них ничего не получится, так как Вы знаете, что я требую с 2010 года наказать виновных членов ВП. В том числе, если виновен, и О. Текебаева.

Наоборот, нынешняя власть очень сильно подружилась с господином Текебаевым, аж хотят отправить его послом в Германию. Если Текебаев поедет в Германию, как я с ним заключу политический тандем?

Хотя бы, написали бы более правдоподобно.

Поэтому, руководитель Вечернего Бишкека, Вы должны признать свою вину, что распространяете ложную информацию про меня, выполняя " грязный чей-то заказ" и дать опровержение.

Уважаемый Вечерний Бишкек, Вы не думаете, что наш народ не разбирается в политиках...наш народ прекрасно в этом разбирается, в том числе и мой электорат.

В случае Вашего отказа по поводу опубликования опровержения, Вы будете отвечать согласно закону КР.

P.S. Вместе с тем наши взаимоотношения с Садыром Жапаровым, Камчыбеком Ташиевым, Нариманом Тюлеевым, Ахматбеком Келдибековым, Талантом Мамытовым были и останутся дрүжескими , человеческими. Мы были и останемся политическими партнерами.

Но, я всегда озвучивала и буду озвучивать свое политическое мнение, как политик открыто, честно и своевременно.

С уважением Жылдызкан Джолдошова", - написала она.


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URL: https://www.vb.kg/406001
Теги:
Жылдызкан Джолдошова, Омурбек Текебаев, Кыргызстан
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