Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.70 - 101.15

В 30 организациях Ленинского района вакцинацию прошли 70 % сотрудников

164  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Ленинского района города Бишкек Мурат Осмонов вручил интерактивную карту "Кыргызстан - зеленая зона" руководителям учреждений, где вакцинацию прошли более 70 процентов сотрудников.

Как сообщила пресс-служба мэрии, на интерактивной карте появились организации:

ОЦСМ № 1 – 88,8 процента; ЦСМ № 2 – 86 процентов; ЦСМ № 11 – 97,1 процента; ЦСМ № 12 – 76,8 процента;

ЦСМ № 13 – 95,2 процента; ЦСМ № 17 – 86,5 процента; КРД № 2 – 83 процентов; Кыргызско-Турецкий университет "Манас" – 86,6 процента; ДОО №5 – 72 процента; ДОО №22 – 76 процентов; ДОО №28 – 84 процента; ДОО №37 – 74 процента; ДОО №52 – 100 процентов; ДОО №53 – 88 процентов; - ДОО №72 – 84 процента; ДОО №73 – 80 процентов; ДОО №131 – 83 процента; ДОО №141 – 73 процента; СОШ №8 – 76 процентов; УВК №9 – 74 процента; ВСШ №22 – 76 процентов; СОШ №42 – 77 процентов; СОШ №47 – 77 процентов; СОШ №50 – 91 процент; СОШ №57 – 70 процентов; СОШ №58 – 71 процент; ШЛ №74 – 74 процента; СОШ №77 – 70 процентов; Школа рабочей молодежи № 10 – 72 процента.

Значит, в эти организации можно входить без опасения заразиться коронавирусом, но тем не менее маски никто не отменял.

Глава района поблагодарил всех за активную гражданскую позицию и значительный вклад по борьбе с пандемией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406005
Теги:
Бишкек, коронавирус, COVID-19, COVID, вакцинация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  