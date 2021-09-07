В 30 организациях Ленинского района вакцинацию прошли 70 % сотрудников

Глава Ленинского района города Бишкек Мурат Осмонов вручил интерактивную карту "Кыргызстан - зеленая зона" руководителям учреждений, где вакцинацию прошли более 70 процентов сотрудников.

Как сообщила пресс-служба мэрии, на интерактивной карте появились организации:

ОЦСМ № 1 – 88,8 процента; ЦСМ № 2 – 86 процентов; ЦСМ № 11 – 97,1 процента; ЦСМ № 12 – 76,8 процента;

ЦСМ № 13 – 95,2 процента; ЦСМ № 17 – 86,5 процента; КРД № 2 – 83 процентов; Кыргызско-Турецкий университет "Манас" – 86,6 процента; ДОО №5 – 72 процента; ДОО №22 – 76 процентов; ДОО №28 – 84 процента; ДОО №37 – 74 процента; ДОО №52 – 100 процентов; ДОО №53 – 88 процентов; - ДОО №72 – 84 процента; ДОО №73 – 80 процентов; ДОО №131 – 83 процента; ДОО №141 – 73 процента; СОШ №8 – 76 процентов; УВК №9 – 74 процента; ВСШ №22 – 76 процентов; СОШ №42 – 77 процентов; СОШ №47 – 77 процентов; СОШ №50 – 91 процент; СОШ №57 – 70 процентов; СОШ №58 – 71 процент; ШЛ №74 – 74 процента; СОШ №77 – 70 процентов; Школа рабочей молодежи № 10 – 72 процента.

Значит, в эти организации можно входить без опасения заразиться коронавирусом, но тем не менее маски никто не отменял.

Глава района поблагодарил всех за активную гражданскую позицию и значительный вклад по борьбе с пандемией.