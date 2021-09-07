Доолот Сыдыков читал "Манас" шесть дней в Москве

Вчера, в посольстве Кыргызстана в России состоялась торжественное мероприятие по случаю завершения чтения эпоса "Манас" в исполнении Доолота Сыдыкова.

Доолот Сыдыков в период с 31 августа по 6 сентября в течение шести дней непрерывно сказывал эпос "Манас". Он провел эту необычную акцию, чтобы войти в книгу рекордов Гиннесса.

Мероприятия состоялось при поддержке посольства нашей страны в России, диаспоральных организаций кыргызстанцев и было приурочено к празднованию 30-летия независимости Кыргызстана.

Следует отметить, что со стороны посольства были созданы все необходимые комфортные условия для успешного завершения этой важной миссии. Также все желающие соотечественники в течение шести дней могли свободно посетить сказителя.

Доолот Сыдыков выразил благодарность посольству и организаторам за оказанное содействие в проведении мероприятия в Москве.

В ходе проведения мероприятия, посольством было организовано слушание сказания эпоса "Манас", манасоведом Жылдыз Орозбековой прочтены лекции про историю возникновения эпоса для студентов второго курса Московского государственного лингвистического университета, изучающие кыргызский, украинский, казахский языки по специальности "Регионоведение" и "Политология".

Сейчас вопрос вхождения в книгу рекордов Гиннесса находится на стадии прорабатывания необходимых материалов.