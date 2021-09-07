На Иссык-Куле 8-11 сентября пройдет первый Национальный музейный форум

В рамках празднования 30-летия независимости Кыргызской Республики 8-11 сентября в Иссык-Кульской области пройдет первый Национальный музейный форум "Устойчивый музей – драйвер развития регионов". Об этом сообщает пресс-служба МКИСиМП КР.

Форум начнется 9 сентября в Центре кочевой цивилизации им. Курманжан Датки и будет продолжен открытием выставки "Эсте калган элестер", организованной Университетом Центральной Азии в музее города Каракол.

Цель - усиление роли музеев как независимых общественных и культурных институтов через организацию республиканского музейного семинара. Организация масштабного республиканского музейного форума, который объединит наши усилия в сохранении и развитии своих музеев и их уникальных коллекций, позволит оживить музейную сеть, привлечь внимание к проблемам и успехам музейного сообщества, которые несомненно есть, но отсутствует полноценная информация о деятельности региональных музеев. Семинар станет важным событием в музейной жизни, способствуя созданию устойчивых моделей музеев, будет содействовать консолидации республиканских музеев и реализации инициатив для вовлечения и повышения качества жизни местных сообществ.

Участники – музейные специалисты со всех регионов Кыргызстана. В настоящее время в стране зарегистрировано 58 государственных музеев и около 100 музеев различного профиля, которые включают общественные, ведомственные, ВУЗовские, школьные и частные музеи. В работе Форума примут участие ведущие специалисты из музеев, которые впоследствии станут ресурсными методическими центрами по развитию и продвижению музейного дела в своих регионах.

Организаторы:

- Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР

- Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО в КР

- Институт стратегии устойчивого развития (ISDS)

- Национальный комитет ИКОМ в Кыргызстане

- Ассоциация "Консорциум музеев КР"

- Отдел культурного наследия и гуманитарных наук Университета ЦА

- Центр кочевой цивилизации им. Курманжан Датки.