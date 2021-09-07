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В Бишкеке знаменитую картину на 9-этажном доме закрасили краской

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- Н Крайнова
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В Бишкеке закрасили одно из первых профессиональных граффити в городе. Картина украшала стену 9-этажного дома на пересечении улиц Шопокова и Боконбаева. На ней был изображен мальчик, взбирающийся по лестнице наверх с лейкой в руках.

Эту картину в 2014 году нарисовали художники Сергей Келлер и Дмитрий Петровский из арт-группы DOXA.

В социальных сетях горожане выражают недовольство тем, что картину закрасили. Они считают, что граффити украшало столицу, тем более несло посыл к поддержке экологии. Есть предположение, что это сделано чтобы освободить рекламную площадку к предстоящим выборам для кандидатов в Жогорку Кенеш.


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URL: https://www.vb.kg/406008
Теги:
искусство, Бишкек, Кыргызстан
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