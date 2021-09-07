Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.70 - 101.15

Концерт духовной музыки к 800-летию Александра Невского пройдет в Бишкеке

420  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова по благословению епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила 8 октября пройдет концерт духовной музыки. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Событие посвящено празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

Со сцены столичной филармонии в этот вечер будут звучать произведения Альфреда Шнитке, Георгия Свиридова, Сергея Трубачева, других российских композиторов, а также белорусских, украинских, узбекских, казахских и кыргызских авторов.

На подмостки выйдут музыканты Государственного филармонического камерного оркестра Кыргызстана. За дирижерским пультом будет художественный руководитель коллектива Нур Омурбаев. Зрители услышат также сводный архиерейский хор коллективов Свято-Воскресенского кафедрального собора и Владимирского собора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406010
Теги:
искусство, Россотрудничество, культура, филармония
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  