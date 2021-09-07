Концерт духовной музыки к 800-летию Александра Невского пройдет в Бишкеке

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова по благословению епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила 8 октября пройдет концерт духовной музыки. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Событие посвящено празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

Со сцены столичной филармонии в этот вечер будут звучать произведения Альфреда Шнитке, Георгия Свиридова, Сергея Трубачева, других российских композиторов, а также белорусских, украинских, узбекских, казахских и кыргызских авторов.

На подмостки выйдут музыканты Государственного филармонического камерного оркестра Кыргызстана. За дирижерским пультом будет художественный руководитель коллектива Нур Омурбаев. Зрители услышат также сводный архиерейский хор коллективов Свято-Воскресенского кафедрального собора и Владимирского собора.