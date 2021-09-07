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Садыр Жапаров подписал указы о присвоение высших воинских званий. Список

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- Оксана Гут
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Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов, уже экс-министр обороны Таалайбек Омуралиев, новый министр обороны Бакытбек Бекболотов и глава Погранслужбы Уларбек Шаршеев получили высшие воинские звания.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики подписал указы о присвоении высших воинских званий. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Так, согласно указам:

– Иманкулову Марату Мукановичу присвоено звание генерал-лейтенанта;

– Омуралиеву Таалайбеку Барыктабасовичу присвоено звание генерал-лейтенанта;

– Бекболотову Бакытбеку Асанкалиевичу присвоено звание генерал-майора;

– Шаршееву Уларбеку Зарлыковичу присвоено звание генерал-майора.


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URL: https://www.vb.kg/406012
Теги:
награда, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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