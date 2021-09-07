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Талибан оказывает давление на Ташкент, чтобы он вернул афганские самолеты

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Афганские летчики, находящиеся в лагере в Узбекистане, опасаются, что их могут вернуть в Афганистан. Reuters подготовило эксклюзивный материал о состоянии пилотов и их семей, которые в течение трех недель ожидают эвакуации со стороны США.

В августе, после того, под контроль боевиков радикального движения "Талибан" перешел город Мазари-Шариф, группа афганских пилотов сбежала в Узбекистан. Один из них пообщался с журналистом Рейтер по мобильному телефону.

"Если они отправят нас обратно, я на 100 процентов уверен, что они нас убьют", - сказал пилот на условиях анонимности.

Он рассказал, что чувствует себя пленником. Пилот также сообщил, что в лагере не хватает еды и медикаментов. Пилот оценил количество человек в лагере около 465 человек.

На спутниковых снимках, сделанных в конце августа и переданных Рейтер, видно, что лагерь окружен высокой стеной. Ранее в лагере недалеко от Термеза лечились больные COVID-19.

Пилот рассказал, что некоторые узбекские охранники вооружены пистолетами, а другие - полуавтоматическим оружием.

Бывший посол США в Узбекистане Джон Хорбст сказал, что, по его мнению, Узбекистан сталкивается с реальным и значительным давлением со стороны талибов с целью их экстрадиции. "Они хотят иметь хорошие отношения с талибами. Они не хотят их провоцировать, но они не хотят и нас провоцировать", - сказал Хорбст.

Представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Узбекистаном. Правительство Узбекистана не ответило на запросы Reuters.

По словам пилота, помимо десятков лётчиков, в лагере есть техники ВВС и другие сотрудники службы безопасности Афганистана. Некоторым из них удалось отправить свои семьи в другие страны, но у многих семьи остались в Афганистане.

Пилот, с которым беседовал Рейтер, сказал, что официальные лица правительства США прибыли в лагерь в среду и взяли биометрические данные у афганцев.

Пилот сказал, что появление в лагере американских сотрудников немного подняло настроение, но пока неясно, окажут ли им определенную помощь.

Пилот сказал, что ситуация для тех, кто находится в лагере, может ухудшиться, поскольку талибы формируют собственное правительство и устанавливают контакты с соседями.

По словам бывшего посла США Хорбста, у Узбекистана есть веские причины для установления рабочих отношений с талибами. Афганцы в лагере согласны с его мнением. "Большинство личного состава ВВС, особенно пилоты, прошли обучение в Соединенных Штатах", - сказал пилот.

"Они не могут поехать в Афганистан и в страны, у которых в будущем будут хорошие отношения с талибами", - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/406015
Теги:
Афганистан, Узбекистан
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