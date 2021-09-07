Госстрой упрощает получение лицензий

В целях проведения экспертизы возможности субъектов лицензирования заниматься соответствующими видами строительной деятельности и в соответствии с требованиями Положения о лицензировании отдельных видов деятельности Госстрой издал приказ об упрощении подачи заявлений лицензиатами, сообщается на сайте ведомства.

Согласно докумменты, на территориальные управления по градостроительству и архитектуре и на региональные управления по контролю и надзору Агентства возложены обязанности по приему заявлений на лицензирование в регионах. Теперь все компании и частные предприниматели могут сдать документы в вышеуказанные управления ведомства не приезжая в Централизованное Единое окно Госстроя.

По новому приказу эксперты принимающие документы для получения лицензий будут проводить экспертизу достоверности представленных сведений с выездом на местонахождение субъекта лицензирования с последующей выдачей экспертного заключени на выполнение градостроительных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.