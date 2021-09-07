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"Храм в Тюпе обновлен благодаря ашару людей разных вероисповеданий"

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- Александр Тузов
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Важное событие в Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви: в прииссыккульском районном центре Тюп в храме Казанской иконы Божией Матери установлены новый купол с крестом и колокола.

Как рассказал редакции VB.KG настоятель тюпского храма иеромонах Феогност (Павлов), были освящены новый крест, купол и колокола. Новый купол с крестом были водружены на крыше храма, а старый купол с крестом были отреставрированы и установлены на новой колокольне, там же установлены новые колокола. Их пять: весом в 30, 20, 16, 8 и 6 килограммов.

Как рассказывает Феогност, колокола по его просьбе изготовил российский благотворительный фонд "Помоги-приходу.ру". Единственное условие этих благотворителей было, чтобы для колоколов соорудили колокольню, это и было сделано.

Остальные необходимые средства собирали всем миром, причем свою лепту внесли люди разных национальностей и вероисповеданий, в Тюпе, всем Тюпском районе и в Бишкеке. Интересно, что нынешнее здание церкви изначально было простой крестьянской избой, которую передали верующим в 1945 году. Тогда Сталин немного ослабил гонения на православную, мусульманскую и другие религии.

Однако старинное, еще задолго до 1917-го сооруженное и в начале 1930-х отобранное государством здание тюпской церкви верующим ни в 1945-м, ни позже не вернули.

- Там был то дом пионеров, то кинозал. Сожгли и окончательно разобрали в 1980-х, - рассказывает Феогност.

Он подчеркивает, как важно, что успели сделать "благоукрашение нынешнего храма" до 8 сентября, когда в Тюпе православные и люди других вероисповеданий отмечают день памяти расстрелянных и замученных чекистами-большевиками в соседнем с селом Бабьем Логу на берегу одного из озерных заливов. Всего там было казнено в 1919-1954 годах, по передававшимся из поколения в поколение сведениям старожилов, около тысячи людей опять-таки разных национальностей и вероисповеданий со всех окрестностей. Несколько лет назад там установили "один крест на всех казненных" и доску с теми именами погибших, которые удалось установить.


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URL: https://www.vb.kg/406022
Теги:
благотворительность, православие, религия, Тюпский район, Иссык-Куль
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