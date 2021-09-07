Без мяса, прогулок, медпомощи: как содержат заключенных в ИК-52 в Токтогуле

Джалал-Абадское представительство Наццентра КР по предупреждению пыток обратилось в прокуратуру области с просьбой провести прокурорскую проверку по факту неприемлемых условий содержания в колонии-поселении №52, расположенной в Токтогульском районе.

Внезапное посещение исправительного учреждения сотрудники регионального отделения НЦПП КР провели 2 сентября.

Один из осужденных, сидевший в штрафном изоляторе, пожаловался группе экспертов, что обжег ногу, из-за чего на бедре образовалась гнойная рана. Медицинской помощи ему не оказывали. Сотрудники НЦПП КР попросили конвоира вызвать врача. Рану обработали и сделали укол.

"Еще трех человек 22 августа посадили в ШИЗО без медосвидетельствования и почти две недели не выпускали на прогулку – это проявление жестокого обращения с отбывающими наказание", - подчеркнули в представительстве наццентра по Джалал-Абадской области.

Группа проверяющих обнаружила и другие нарушения. На продовольственном складе нет сахара и яиц, в пищеблоке – "дезинфекционного уголка" и аптечки. Посуда грязная, разделочные доски сломаны. У повара не оказалось санитарной книжки (это нарушение отмечалось и при предыдущем посещении колонии-поселения).

"Горячее на обед было без мяса. По словам повара, постную еду для осужденных он готовит уже около недели. Однако в холодильнике лежало сырое мясо. Вероятно, руководство учреждения ухитрилось положить его в холодильную камеру во время проверки", - отметили в региональном представительстве, подчеркнув, что на мясе здесь "экономили" и раньше. Сотрудники наццентра неоднократно писали жалобы в прокуратуру, однако обращения остались без внимания.

Представители регионального отделения НЦПП КР составили акт и направили в прокуратуру очередное обращение с просьбой принять меры по устранению нарушений в колонии-поселении № 52 и наказать, согласно закону, тех, кто допустил такие факты.