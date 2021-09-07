Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.70 - 101.15

Без мяса, прогулок, медпомощи: как содержат заключенных в ИК-52 в Токтогуле

301  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Джалал-Абадское представительство Наццентра КР по предупреждению пыток обратилось в прокуратуру области с просьбой провести прокурорскую проверку по факту неприемлемых условий содержания в колонии-поселении №52, расположенной в Токтогульском районе.

Внезапное посещение исправительного учреждения сотрудники регионального отделения НЦПП КР провели 2 сентября.

Один из осужденных, сидевший в штрафном изоляторе, пожаловался группе экспертов, что обжег ногу, из-за чего на бедре образовалась гнойная рана. Медицинской помощи ему не оказывали. Сотрудники НЦПП КР попросили конвоира вызвать врача. Рану обработали и сделали укол.

"Еще трех человек 22 августа посадили в ШИЗО без медосвидетельствования и почти две недели не выпускали на прогулку – это проявление жестокого обращения с отбывающими наказание", - подчеркнули в представительстве наццентра по Джалал-Абадской области.

Группа проверяющих обнаружила и другие нарушения. На продовольственном складе нет сахара и яиц, в пищеблоке – "дезинфекционного уголка" и аптечки. Посуда грязная, разделочные доски сломаны. У повара не оказалось санитарной книжки (это нарушение отмечалось и при предыдущем посещении колонии-поселения).

"Горячее на обед было без мяса. По словам повара, постную еду для осужденных он готовит уже около недели. Однако в холодильнике лежало сырое мясо. Вероятно, руководство учреждения ухитрилось положить его в холодильную камеру во время проверки", - отметили в региональном представительстве, подчеркнув, что на мясе здесь "экономили" и раньше. Сотрудники наццентра неоднократно писали жалобы в прокуратуру, однако обращения остались без внимания.

Представители регионального отделения НЦПП КР составили акт и направили в прокуратуру очередное обращение с просьбой принять меры по устранению нарушений в колонии-поселении № 52 и наказать, согласно закону, тех, кто допустил такие факты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406024
Теги:
заключенные, колонии, Кыргызстан, тюрьма
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  