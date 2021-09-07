Парвиз Мулоджанов: Таджики в Пандшере опасаются геноцида от талибов

Талибы заявляют, что взяли Пандшер, но центр сопротивления опровергает эту информацию. Как и во время войны с советами врага заманили в мешок и взорвали скалу. И уже через полдня новое сообщение, якобы, Пандшер пал и спецназ талибов фотографируется у могилы Пандшерского льва – Ахмад Шаха Масуда – святыни сопротивленцев. Такого рода сообщения заполнили информационное пространство.

При этом если раньше говорили, что талибы уничтожат таджиков в Пандшере, то теперь уже вслух говорится о геноциде афганских таджиков. Родные проживающих там таджиков говорят о смертях женщин и детей и просят провести специальное заседание в ООН, чтобы защитить и спасти ту часть населения Афганистана, которая оказалась не пуштунской.

Сами же талибы говорят, что все будет хорошо, но связи с Пандшером нет и сейчас трудно понять, где правда на самом деле. Мы попросили помочь разобраться в ситуации политолога из Таджикистана Парвиза Мулоджанова.

По его словам, из этой страны в последние дни поступает противоречивая информация.

- Масштабное наступление талибов на Пандшер продолжается уже 7 дней. Талибы уже несколько раз объявляли о взятии региона, но противоположная сторона это отрицает.

Защитники провинции используют свою традиционную тактику, которую они применяли еще во времена советской интервенции – заманивание колонн противника вглубь долины, окружение малыми отрядами и последующее уничтожение. Таким образом, было сорвано несколько крупных попыток талибов развить наступление по нескольким направлениям, в ходе которых последние понесли большие потери в живой силы и технике. Кроме того, тактика Ахмад Масуда заключается в организации новых очагов партизанского движения в других провинциях, что должно снизить давление на Панджшер.

Тактика талибов изначально заключалась в окружении провинции, установлении полной блокады и организации масштабного наступления по всем направлениям, сделав ставку на кардинальное численное превосходство. В последние несколько дней талибы объявили о взятии под контроль нескольких уездов провинции; однако, на самом деле, часть колонн была окружена и уничтожена, военные действия в этих уездах продолжаются.

Потерпев неудачу в прямом столкновении, талибы вынуждены были изменить тактику и обратились к Пакистану за помощью. Новая тактика заключается в сочетании наступления колонн бронетехники на земле, массивном применении тяжелой артиллерии и авиации, а также в высаживании десанта спецназа с вертолетов. По сути, талибы используют ту же тактику, что и в свое время советские войска в Пандшере.

Видимо, вчерашний визит главы пакистанской разведки был частично вызван необходимостью договориться о помощи во взятии Пандшера и усмирении севера. В результате, со вчерашнего дня начались бомбардировки провинции с воздуха с использованием боевой авиации и беспилотников. В регионе, беспилотники есть только у Пакистана и Ирана; кроме того, на видео-и фото материалах из региона зарегистрировано участие F-16, который находится только на вооружении пакистанских ВВС. В результате налета погибли пресс-секретарь ФНС Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара – оба члены семьи Ахмад Масуда.

Вчера Ахмад Масуд заявил о свой готовности остановить военные действия, если талибы прекратят наступательные операции. Однако, руководство талибов заявило об отказе от переговоров, так как регион якобы уже находится под их контролем. Вместе с тем, представители ФНС заявили, что ни о какой сдачи речь не идет и сопротивление продолжится в любом случае.

Пока же вокруг региона разворачивается информационная война, что затрудняет получение объективной информации. Талибы не пускают в регион журналистов даже от дружественной им катарской "Аль-Джазиры"; а информация от оппозиции не поступает вовремя из-за блокады. Талибы говорят, что бывший помощник президента Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд бежали в Душанбе. Однако, Ахмад Масуд заявил вчера, что останется до конца и не оставит свой народ в беде. Вместе с тем, по непроверенным источникам, Амрулла Салех мог посетить Душанбе для обсуждения возможной помощи ФНС.

Что будет дальше? Вовлечение пакистанской авиации и коммандос дает в руки талибов значительное преимущество. Вместе с тем, даже взятие Пандшера не решит проблемы – отряды ФНС перейдут в другие горные регионы, где развернут изнуряющую партизанскую борьбу. Ее успех или неуспех будет зависеть от поддержки других стран, так как ни одно партизанское движение не сможет выжить без внешней подпитки вооружением и финансами. На сегодняшний день, только Таджикистан, Франции и Индия остаются на позициях полной поддержки ФНС.

Наибольшую тревогу вызывает положение мирного населения, которому помимо голода и разрушений грозят массовые чистки и репрессии. Вчера руководство Талибан заявило об амнистии и обещало не трогать гражданское население. Но одновременно, накануне один их духовных представителей движения на афганском телевидении объявил пандшерцев кафирами, против которых следует вести джихад. Такое заявление по сути служит идеологической основой для геноцида – так как по толкованию радикальных групп неверные и язычники во время джихада не имеют прав – их жизни, имущество и семьи не охраняются законом и расцениваются в качестве законной добычи, - сказал политолог из Таджикистана.