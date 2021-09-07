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В Бишкеке не хватает детских больниц

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- Н Крайнова
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В Бишкеке жители жалуются на очереди в регистратуру Национального центра охраны материнства и детства в Джале. Жалобы родителей маленьких пациентов публикуются регулярно в инстаграм-канале black_list.kg.

- Тут такой затор, это неприемлемо! На такой большой поток поставили только две регистратуры, а без талона не принимают. Совсем маленькие дети мучаются, им всего 3-4 месяца, и тем более с нынешней эпидситуации это вообще ненормально!, - сообщает читательница 3 сентября.

Такое же столпотворение зафиксировали в августе.

- Приехали в 7.30 утра и толпа. Люди без масок, ругаются между собой за талоны, толкают детей. В регистратуре постоянно заканчиваются талоны, - сообщает другая бишкекчанка 26 августа.

Сотрудники больницы в свою очередь неофициально сообщают, что несмотря на большую нагрузку, они стараются всех принять и оказать помощь. Но в регистратуре дают положенное количество талонов, рассчитанное на нагрузку врачей. В больницу приезжают пациенты со всех регионов КР.

- Тяжелых пациентов принимаем в экстренном порядке. Почему никто не отмечает труд врачей, пишут только жалобы? Просим посетителей одевать бахилы и маски, а они реагируют с агрессией. Оставляют мусор, портят имущество больницы - об этом все молчат. Когда тихо и с просьбой обращаешься с пациентами, в ответ провоцируют, и когда уже повышаешь голос, вытаскивают телефоны и начинать пугать, мол, жалобы напишем. Давайте относиться друг к другу с пониманием, - пишет сотрудник медицинского учреждения.

Многие родители отмечают, что такая же картина переполненности наблюдается и в Городской детской клинической больнице скорой помощи (детская больница № 3). Причем ситуация переполненными они были еще до появления коронавируса. Бишкеку явно не хватает детских больниц.

- В городе Фрунзе проживало 500 тысяч населения, и было несколько детских больниц, а в Бишкеке проживают полтора миллиона и всего две детские больницы. Зато сколько кафе, ресторанов, ТЦ, базаров. Вместо элиток, бизнес центров и мечетей надо строить детские сады, школы и детские больницы, - отмечают многие комментаторы.


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URL: https://www.vb.kg/406034
Теги:
дети, здравоохранение, Кыргызстан, медицина, больница
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