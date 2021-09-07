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Выявлена партия контрабандного алкоголя на сумму около 10 млн сомов

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками ГКНБ в рамках материалов досудебного производства был выявлен устойчивый канал контрабандного ввоза на территорию нашей страны импортной алкогольной продукции, которая незаконно реализовывалась через крупные торговые сети в Бишкеке и в Чуйской области.

4 сентября в ходе проведенных мероприятий в одном из складских помещений в селе Сары-Жон Ыссык-Атинского района Чуйской области было изъято около 10 тысяч единиц элитной алкогольной продукции различного наименования, в том числе с поддельными акцизными марками, на общую сумму около 10 миллионов сомов.

Стоимость одной единицы данной алкогольной продукции на рынках Бишкека составляет от 1 000 до 3000 сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по оценке нанесенного ущерба государству, а также установлению причастности должностных лиц государственных органов к незаконному ввозу и сбыту алкогольной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/406036
Теги:
алкоголь, контрабанда, Чуйская область, Бишкек, ГКНБ
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