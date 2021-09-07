Мэрия Бишкека проверяет готовность школ к новому учебному году

В Бишкеке проверяют готовность школ к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вице-мэр столицы Виктория Мозгачева проинспектировала образовательные учреждения Ленинского района, которые готовят к приему учеников. Она побывала в 30 школах района и проверила насколько, они готовы к новому учебному году. Во всех школах работы выполнены полностью. Учреждения готовы к приему школьников. Сейчас там проводятся работы по уборке прилегающих территорий и обновлению дорожной разметки.

Между тем в столице продолжают разъяснять эффективность вакцинации, в рамках объявленной по всей стране широкомасштабной акции.

Чтобы исполнить приказ Городского управления здравоохранения, медицинскими работниками центров семейной медицины организованы встречи-семинары среди педагогических коллективов о важности и необходимости прохождения вакцинации. Также проводят выездные вакцинации в образовательные учреждения Бишкека.

По данным городского управления здравоохранения, с начала акции в 44 школах и детских садах проведено 44 встречи-семинара для 2012 человек. Прививку получили 592 человека.