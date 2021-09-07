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Выставка Ларисы Пак "В гармонии с природой" откроется в "Дубовом парке"

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- Анастасия Карелина
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Персональная выставка Ларисы Пак "В гармонии с природой" в это воскресенье, 12 сентября, откроется в галерее "Дубовый парк".

Экспозиция на первом этаже выставочного зала Союза художников Кыргызской Республики – галереи "Дубовый парк" откроется в день рождения художницы, подписывающей свои работы творческим псевдонимом Lora Pak.

- На выставке будет 44 мои работы. Все созданы в одной технике – написаны маслом на холсте. По большей части это цветы и пейзажи. Значительная часть картин родилась в последние три года, но будет в экспозиции и несколько ранних работ. Их могло быть и больше, но эти полотна мне уже не принадлежат. Даже сейчас кое-что я просила у коллекционеров, - пояснила корреспонденту VB.KG Лариса Пак.

Лариса Пак планировала организовать персональную выставку еще в прошлом году. Но весной помешал карантин, летом Лариса сама заболела. Открытие выставки перенесли на март уже нынешнего года, но вновь не сложилось. И вот сейчас Лариса надеется, что все получится и ждет на открытии своей экспозиции друзей и просто ценителей прекрасного.


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URL: https://www.vb.kg/406040
Теги:
выставка, искусство, художник, парк, культура
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