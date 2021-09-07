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Президент Туркменистана собрался с визитом в Узбекистан

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ближайшее время посетит Узбекистан, сообщают СМИ со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

В рамках визита страны подпишут солидный пакет документов по дальнейшему развитию сотрудничества.

Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Эсенмырату Оразгелдиеву обсудить вместе со своим узбекским коллегой на предстоящем на следующей неделе заседании Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству готовящиеся к подписанию соглашения.

"Сегодня двустороннее сотрудничество, основанное на принципах дружбы, братства, добрососедства и вбирающее в себя тесное взаимодействие во многих отраслях народного хозяйства, отличается интенсивностью. Достигнутые в ходе встреч и переговоров на высшем уровне соглашения и намеченные перспективные планы призваны вывести туркмено-узбекские политические, торговые и культурные связи на более высокий, отвечающий взаимным интересам, уровень", – отметил Бердымухамедов.


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URL: https://www.vb.kg/406041
Теги:
Туркменистан, Узбекистан
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