Президент Туркменистана собрался с визитом в Узбекистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ближайшее время посетит Узбекистан, сообщают СМИ со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

В рамках визита страны подпишут солидный пакет документов по дальнейшему развитию сотрудничества.

Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Эсенмырату Оразгелдиеву обсудить вместе со своим узбекским коллегой на предстоящем на следующей неделе заседании Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству готовящиеся к подписанию соглашения.

"Сегодня двустороннее сотрудничество, основанное на принципах дружбы, братства, добрососедства и вбирающее в себя тесное взаимодействие во многих отраслях народного хозяйства, отличается интенсивностью. Достигнутые в ходе встреч и переговоров на высшем уровне соглашения и намеченные перспективные планы призваны вывести туркмено-узбекские политические, торговые и культурные связи на более высокий, отвечающий взаимным интересам, уровень", – отметил Бердымухамедов.