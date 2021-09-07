Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.70 - 101.15

В Кыргызстане объявили о запуске программы государственной ипотеки

271  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане Государственная ипотечная компания объявила о запуске программы "Мой дом 2021-2026". Об этом сообщается на официальном сайте ГИК.

Запуск программы "Мой дом 2021-2026" начнется с 16 сентября 2021 года. Информация о доступных банках-партнерах будет дополнительно размещена на сайте.

Государственные ипотечные кредиты будут выдаваться по следующим направлениям:

1. "Льготная ипотека" для работников бюджетной сферы:

Продукт "Приобретение готового жилья":

- процентная ставка – 4 процента годовых;

- первоначальный взнос – от 10 процентов (при отсутствии первоначального взноса возможно предоставление дополнительного залога);

- срок кредитования – от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);

- максимальная сумма ипотечного кредита – до 4 миллиона сомов;

Продукт "Индивидуальное строительство жилья":

- процентная ставка в размере 8 процентов годовых на период строительства и 4 процента годовых после завершения строительства;

- первоначальный взнос – от 20 процентов;

- срок кредитования – от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);

- максимальная сумма ипотечного кредита – до 4 миллионов сомов;

2. "Доступная ипотека" для всех категорий граждан (выдачи только в городах Бишкек и Ош):

Продукт "Приобретение готового жилья":

- процентная ставка 8 процентов годовых;

- первоначальный взнос от 20 процентов (при отсутствии первоначального взноса возможно предоставление дополнительного залога);

- срок кредитования от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);

- максимальная сумма ипотечного кредита до 5 миллионов сомов;

Продукт "Индивидуальное строительство жилья":

- процентная ставка в размере 12 процентов годовых на период строительства и 8% годовых после завершения строительства;

- первоначальный взнос от 20 процентов;

- срок кредитования от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);

- максимальная сумма ипотечного кредита до 5 миллионов сомов.

Требования к приобретаемому жилью в рамках двух направлений:

- для квартир в многоквартирном жилом доме – общая площадь не должна превышать 80 квадратных метров;

- для индивидуальных жилых домов – общая площадь не должна превышать 150 квадратных метров;

- стоимость одного квадратного метра жилья не должна превышать 60 тысяч сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406043
Теги:
ипотека, Кыргызстан, жилье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  