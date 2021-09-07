В Кыргызстане объявили о запуске программы государственной ипотеки

В Кыргызстане Государственная ипотечная компания объявила о запуске программы "Мой дом 2021-2026". Об этом сообщается на официальном сайте ГИК.
Запуск программы "Мой дом 2021-2026" начнется с 16 сентября 2021 года. Информация о доступных банках-партнерах будет дополнительно размещена на сайте.
Государственные ипотечные кредиты будут выдаваться по следующим направлениям:
1. "Льготная ипотека" для работников бюджетной сферы:
Продукт "Приобретение готового жилья":
- процентная ставка – 4 процента годовых;
- первоначальный взнос – от 10 процентов (при отсутствии первоначального взноса возможно предоставление дополнительного залога);
- срок кредитования – от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);
- максимальная сумма ипотечного кредита – до 4 миллиона сомов;
Продукт "Индивидуальное строительство жилья":
- процентная ставка в размере 8 процентов годовых на период строительства и 4 процента годовых после завершения строительства;
- первоначальный взнос – от 20 процентов;
- срок кредитования – от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);
- максимальная сумма ипотечного кредита – до 4 миллионов сомов;
2. "Доступная ипотека" для всех категорий граждан (выдачи только в городах Бишкек и Ош):
Продукт "Приобретение готового жилья":
- процентная ставка 8 процентов годовых;
- первоначальный взнос от 20 процентов (при отсутствии первоначального взноса возможно предоставление дополнительного залога);
- срок кредитования от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);
- максимальная сумма ипотечного кредита до 5 миллионов сомов;
Продукт "Индивидуальное строительство жилья":
- процентная ставка в размере 12 процентов годовых на период строительства и 8% годовых после завершения строительства;
- первоначальный взнос от 20 процентов;
- срок кредитования от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);
- максимальная сумма ипотечного кредита до 5 миллионов сомов.
Требования к приобретаемому жилью в рамках двух направлений:
- для квартир в многоквартирном жилом доме – общая площадь не должна превышать 80 квадратных метров;
- для индивидуальных жилых домов – общая площадь не должна превышать 150 квадратных метров;
- стоимость одного квадратного метра жилья не должна превышать 60 тысяч сомов.