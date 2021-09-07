В Кыргызстане объявили о запуске программы государственной ипотеки

В Кыргызстане Государственная ипотечная компания объявила о запуске программы "Мой дом 2021-2026". Об этом сообщается на официальном сайте ГИК.

Запуск программы "Мой дом 2021-2026" начнется с 16 сентября 2021 года. Информация о доступных банках-партнерах будет дополнительно размещена на сайте.

Государственные ипотечные кредиты будут выдаваться по следующим направлениям:

1. "Льготная ипотека" для работников бюджетной сферы:

Продукт "Приобретение готового жилья":

- процентная ставка – 4 процента годовых;

- первоначальный взнос – от 10 процентов (при отсутствии первоначального взноса возможно предоставление дополнительного залога);

- срок кредитования – от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);

- максимальная сумма ипотечного кредита – до 4 миллиона сомов;

Продукт "Индивидуальное строительство жилья":

- процентная ставка в размере 8 процентов годовых на период строительства и 4 процента годовых после завершения строительства;

- первоначальный взнос – от 20 процентов;

- срок кредитования – от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);

- максимальная сумма ипотечного кредита – до 4 миллионов сомов;

2. "Доступная ипотека" для всех категорий граждан (выдачи только в городах Бишкек и Ош):

Продукт "Приобретение готового жилья":

- процентная ставка 8 процентов годовых;

- первоначальный взнос от 20 процентов (при отсутствии первоначального взноса возможно предоставление дополнительного залога);

- срок кредитования от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);

- максимальная сумма ипотечного кредита до 5 миллионов сомов;

Продукт "Индивидуальное строительство жилья":

- процентная ставка в размере 12 процентов годовых на период строительства и 8% годовых после завершения строительства;

- первоначальный взнос от 20 процентов;

- срок кредитования от 15 до 25 лет (в зависимости от платежеспособности участника);

- максимальная сумма ипотечного кредита до 5 миллионов сомов.

Требования к приобретаемому жилью в рамках двух направлений:

- для квартир в многоквартирном жилом доме – общая площадь не должна превышать 80 квадратных метров;

- для индивидуальных жилых домов – общая площадь не должна превышать 150 квадратных метров;

- стоимость одного квадратного метра жилья не должна превышать 60 тысяч сомов.