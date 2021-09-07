В Бишкеке женщинам рассказали, как можно заработать доход рукоделием

В Бишкеке художница, дизайнер и эксперт прикладного искусства Чолпон Аламанова провела мастер класс для членов общества глухих и слабослышащих людей. Мероприятие состоялось в рамках программы "Искусство и Культура" при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" и проекта ADRA Кыргызстан "Усиление прав и возможностей глухих и слабослышащих людей в Кыргызстане". Об этом сообщают организаторы.

Дизайнер показала как из минимальных средств шить прекрасные изделия: одеяла, сумки, панно, одежду. В этот раз из остатков швейного производства и синтепона, выработанного из пластикового мусора, мастер научила женщин с нарушением слуха шить яркие и уникальные одеяла.

- Для женщин с инвалидностью по слуху, с пособием в 2700 сомов, подобный мастер-класс – великолепная возможность научиться новому доход приносящему ремеслу, - отметила Чолпон Аламанова.

Кроме этого, ведущая мастер класса рассказала участницами о важности экологического подхода, так как он является основным принципом работы в лоскутной технике. Отходов в таком производстве нет, все, даже самые маленькие лоскутики – ценный исходный материал.

Для участниц данного мастер-класса агентство помощи и развития уязвимых групп ADRA Кыргызстан приобрело необходимые швейные машинки. Для набивки одеял был использован синтепон, выработанный из переработанного пластикового мусора на предприятии "Экодис".