Военные стран ОДКБ приступают в Кыргызстане к совместной операции

На базе учебного центра "Эдельвейс" Министерства обороны Кыргызской Республики 7 сентября состоялось открытие совместного учения ОДКБ "Рубеж-2021". Оно проводится с Коллективными силами быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР), сообщили "Рубеж-2021" в Объединенном пресс-центре этого учения.

Основными целями маневров названо "совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий и управлении подчиненными войсками (силами), а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции". Предстоит отработать вопросы подготовки и ведения действий КСБР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

Как сообщается, в учении под руководством первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил КР полковника Артура Темирова принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности КР. Всего - более тысячи человек и 150 единиц техники.

Задействуются бронетехника (танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр"), огнеметные подразделения, артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня, авиация – истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

"Подобные учения, - цитируют в Объединенном пресс-центре слова заместителя министра обороны КР полковника Алмазбека Карасартова, - проводятся на пространстве ОДКБ регулярно, и не раз доказывали свою эффективность на фоне складывающейся международной и региональной обстановки. С момента проведения на территориях наших государств учений "Рубеж" нашим вооруженным силам удалось на высоком уровне укрепить боевое братство между нашими странами и повысить уровень совместной боевой готовности в отражении и противодействии современных вызовов и угроз".

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров на церемонии открытия учения, сказал: "Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет сложный характер. Наиболее неблагоприятной остается обстановка в Центральноазиатском регионе, которая развивается на фоне захвата талибами власти в Афганистане, граничащим с Республикой Таджикистан, также в регионе сохраняется высоким уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма".

Отметив, что в этом году КСБР ЦАР исполняется 20 лет, российский военачальник отметил: "Все эти годы шло их становление и поступательное развитие. Мероприятия оперативной и боевой подготовки, проводимые с командованием и подразделениями КСБР ЦАР, направлены на повышение готовности к выполнению задач по отражению внешней военной агрессии и проведению совместных контртеррористических операций. В государствах – членах ОДКБ Центральноазиатского региона за 20 лет проведено 10 совместных учений, 6 оперативных сборов с командованием КСБР ЦАР. Со всей уверенностью можно заявить, что КСБР ЦАР перешли на качественно новый уровень подготовки, готовы противостоять современным вызовам и угрозам".

Коллективные силы быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности стран ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций.

Общая численность КСБР ЦАР – около 5 000 человек. В состав национальных формирований (контингентов) этих сил Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан выделяют воинские соединения, части и подразделения постоянной готовности вооруженных сил и других войск, формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, оснащенные высокомобильной военной техникой, сопрягаемыми системами вооружения и связи, а также подразделения боевого, тылового и технического обеспечения. Группировка КСБР ЦАР в зависимости от характера угрозы может иметь различную структуру, состав и средства усиления, включая авиацию.