Погода
$ 84.65 - 84.89
€ 99.70 - 101.15

В Кыргызстане создана база ДНК–следов

383  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наконец–то и в Кыргызстане начнут проводить генетическую экспертизу. При Международной школе медицины Международного университета Кыргызстана открылся научно–исследовательский учебный морфологический корпус. Таких в нашей стране еще нет. О том, насколько он значим для республики, говорит уже тот факт, что на его открытие приехал премьер–министр КР Улукбек Марипов.

"В нашем центре 18 современных лабораторий - судебно–медицинской экспертизы, биохимии, молекулярной биологии, гистологии, физиологии, иммунологии и другие. Все они оборудованы по международным стандартам и по последнему слову техники. В ближайшие дни начнет работать лаборатория судебно–медицинской экспертизы. С помощью новейшей аппаратуры мы можем проводить различные исследования, в том числе генетическую экспертизу, которая пока в нашей республике не проводится. И, разумеется, ставить точнейшие посмертные диагнозы. Наши сотрудники уже плотно работают совместно с МВД", - сказал ректор Международной школы медицины Международного университета Кыргызстана академик НАН Асылбек Айдаралиев.

"Здесь будут развернуты серьезные научные исследования. Для этого имеется все необходимое, а главное - специалисты, в том числе молодые талантливые и перспективные ученые. Лаборатория микробиологии имеет статус второй биобезопасности, то есть в ней можно работать с вирусами. У нас имеется единственный пока в стране современный электронный микроскоп и много аппаратов последнего поколения для проведения суперточных исследований", - добавил академик Айдаралиев.

На заседании с участием премьер–министра Улукбека Марипова обсуждался самый главный сегодня вопрос - о мерах для предотвращения распространения коронавируса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406050
Теги:
экспертиза, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  