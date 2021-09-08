В Кыргызстане создана база ДНК–следов

Наконец–то и в Кыргызстане начнут проводить генетическую экспертизу. При Международной школе медицины Международного университета Кыргызстана открылся научно–исследовательский учебный морфологический корпус. Таких в нашей стране еще нет. О том, насколько он значим для республики, говорит уже тот факт, что на его открытие приехал премьер–министр КР Улукбек Марипов.

"В нашем центре 18 современных лабораторий - судебно–медицинской экспертизы, биохимии, молекулярной биологии, гистологии, физиологии, иммунологии и другие. Все они оборудованы по международным стандартам и по последнему слову техники. В ближайшие дни начнет работать лаборатория судебно–медицинской экспертизы. С помощью новейшей аппаратуры мы можем проводить различные исследования, в том числе генетическую экспертизу, которая пока в нашей республике не проводится. И, разумеется, ставить точнейшие посмертные диагнозы. Наши сотрудники уже плотно работают совместно с МВД", - сказал ректор Международной школы медицины Международного университета Кыргызстана академик НАН Асылбек Айдаралиев.

"Здесь будут развернуты серьезные научные исследования. Для этого имеется все необходимое, а главное - специалисты, в том числе молодые талантливые и перспективные ученые. Лаборатория микробиологии имеет статус второй биобезопасности, то есть в ней можно работать с вирусами. У нас имеется единственный пока в стране современный электронный микроскоп и много аппаратов последнего поколения для проведения суперточных исследований", - добавил академик Айдаралиев.

На заседании с участием премьер–министра Улукбека Марипова обсуждался самый главный сегодня вопрос - о мерах для предотвращения распространения коронавируса.