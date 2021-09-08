Гульнаре нужна жизнь, а не чемодан обезболивающих

У Гульнары Умаровой рак легких четвертой стадии. Есть метастазы в костях и головном мозге. Наши врачи сказали лечить поздно. Но онкологи в Турции не согласились - есть шанс на полную ремиссию. Гульнара решила бороться, ей нужно выжить ради трех детей, младшему из них нет еще и двух лет. Поможем?

Историю болезни Гульнары каждый из нас должен "примерить" на себя. От рака не застрахован никто, и если эта беда пришла, важно не терять драгоценное время и сразу начинать лечиться. К сожалению, онкологическая настороженность у отечественных врачей остается крайне низкой, поэтому у нас столько пациентов с запущенной болезнью. Гульнара одна из них.

В августе прошлого года женщина почувствовала слабость. Силы заканчивались сразу после завтрака. Гульнара списывала это на послеродовую усталость, все– таки первый год с малышом самый сложный. Но постепенно к нехватке сил добавилась одышка и боли в спине. Начался забег по врачам... фтизиатр, невропатолог, ортопед... Все назначали лечение и массажи, но ни один не отправил пациентку на сдачу анализов на онкомаркеры и МРТ.

Агрессивные лечебные манипуляции только ухудшали положение, Гульнаре стало больно лежать, ходить. Она пошла на прием к нейрохирургу, он предположил, что у женщины не грыжа, а обширная протрузия межпозвонкового диска и отправил делать компьютерную томографию.

- В описании томографического снимка была рекомендация обратиться к фтизиатру, поскольку обнаружились изменения легочной ткани. Мы поехали в тубдиспансер, жену госпитализировали с диагнозом "закрытая форма диссеминированного туберкулеза", назначили лечение, но состояние только ухудшалось. Я настаивал на проведении консилиума, но лечащий врач, ссылалась на свой 45–летний стаж работы, заверяла меня, что все под контролем. Мне пришлось обратиться с письмом к главврачу больницы и пригрозить жалобой в Минздрав, только после этого состоялся консилиум, если это так можно назвать. К супруге в палату в течение дня заходили разные врачи, мерили температуру, задавали вопросы... А на следующее утро ей поставили диагноз "ковид" и перевели в инфекционную больницу. Но все–таки польза от этого "консилиума" была - смотревший Гульнару врач–онколог заподозрил у нее "свое" заболевание и настоятельно порекомендовал пациентке обследоваться в онкоцентре, как только выпишется из инфекционки, - рассказал муж Гульнары Бакыт Алагушов.

Это были черные дни для семьи. В той же инфекционной больнице в это время лежали мама и папа Бакыта. Течение болезни у них было тяжелым, пожилые люди умерли с разницей в четыре дня.

- Я думал, что больнее уже просто не может быть - потерять родителей друг за другом. Хотя, они ведь не умели жить друг без друга... Но когда у Гульнары через несколько дней выявили аденокарценому в легких, да еще и четвертой стадии, стало казаться, что все это - страшный сон. Ну не может такого быть! Здесь ошибка! Моя Гульнара - светлая, добрая, жизнерадостная - не может так тяжело болеть. Но ошибки не было, увы. Самое страшное, что нас лишили надежды, сказав, что уже поздно. Я умолял врачей сделать хоть что–нибудь, говорил, что у меня есть на руках три тысячи долларов, давайте начнем лечение. Но мне ответили: купите на эти деньги чемодан обезболивающих, скоро нужны будут только они, - вспоминает Бакыт.

...И тут в жизни Бакыта и Гульнары появилась Венера. Женщина, точно с такой же бедой, лечившаяся ранее в этой же больнице, у того же врача. Только в ее случае, "залеченная" почти до полусмерти. Венеру выписали из тубдиспансера - умирать. Мужу Венеры посоветовали обратиться в турецкую клинику "Анадолу", специализирующуюся на лечении сложных и запущенных форм рака. Венеру туда привезли на коляске, она уже не могла передвигаться самостоятельно - все тело было поражено метастазами. Но после нескольких курсов лечения снова стала ходить, есть, дышать самосто-ятельно.

- Венера сказала нам, что такая стадия рака тоже лечится, сдаться всегда успеем, нужно пробовать все, что предлагает современная медицина. Она также посоветовала не отказываться от поддержки людей, если они хотят помочь, - в этом нет ничего постыдного. В турецкой клинике лечение начинается с клеточного анализа опухоли, чтобы выявить ее тип, найти ген, спровоцировавший ее рост, узнать, как клетки реагируют на те или иные препараты. В результате назначают так называемую таргетную терапию, которая "бьет" точно в онко–мишень, не затрагивая здоровые клетки организма. Гульнара сейчас принимает препарат, эффективность его действия будет оцениваться через месяц. Кроме этого, она прошла курс радиотерапии, чтобы разрушить мелкие метастазы в костях и других тканях. На все это у нас ушло 23 тысячи долларов! Их собирали всем миром. Я так благодарен за эту помощь, без нее мы бы не справились. Все произошло настолько внезапно, что просто не было возможности быстро что–то продать, найти деньги. Сейчас тоже очень большие расходы, постоянно нужно что–то покупать, делать анализы. Но, конечно, основные траты еще впереди: полный курс лечения будет стоить не меньше ста тысяч долларов, - признается Бакыт.

Ситуация у Бакыта - не позавидуешь. В Интернете тут же посыпались на него злые комментарии - неужели уже все свое продал, раз помощи просишь? И таким хейтерам неважны объяснения о том, что продать отцовскую землю на Иссык– Куле можно будет только через полгода, после вступления в наследство, да и то ей красная цена - 50 тысяч долларов. Квартира, в которой живут Бакыт с Гульнарой и детьми, сейчас в залоге у банка, к тому же за нее около года не вносились платежи, из–за пандемии не было возможности - работа приостановилась.

- Работаю в арендованном цехе, езжу на машине друга... Вот и получается, что внешне выглядит, что мы - не самые бедные люди, а на самом деле денег взять неоткуда. Сейчас в банке идет процедура реструктуризации долга, мы все–таки будем продавать нашу квартиру, чтобы спасать Гульнару. Ее жизнь для нас - самое важное, со всем остальным потом разберемся. Но на продажу недвижимости нужно время. А в борьбе с раком четвертой стадии помощь нужна здесь и сейчас. Поэтому без поддержки мы никак. И очень благодарны за любую помощь. Вот и нам выпало прочувствовать, что значит "важен каждый сом"... Пожалуйста, помогите нам, - просит мужчина.

...Пару дней назад Гульнара залезла в Интернет в поисках форума, где общаются такие же, как она онкобольные. Почитала. И впервые за сорок дней с постановки диагноза ей стало по–настоящему страшно. Муж заметил в ее глазах слезы и панику. Потому что ситуация действительно серьезная. Потому что теперь невозможно безмятежно смотреть на детей, особенно на младшую, которая еще пахнет молоком. Мысль, "как они без меня", - жалит сердце так, что не поможет и чемодан обезболивающего. Сейчас Гульнаре очень нужна надежда - на то, что она справится, выскочит из этого ада, в который так внезапно попала. Да, будет тяжело, но нужно найти силы бороться. Знаете, каждый сом, каждый виртуальный перевод на ЭЛСОМ или банковскую карту - это не только материальная помощь, но и такая необходимая моральная поддержка. Окажите ее, пожалуйста.

Помочь просто:

можно перечислить деньги на ЭЛСОМ (KICB): 0551803068;

передать деньги лично, связавшись с Гульнарой по телефону 0 (551) 803–068 или с Бакытом - его номер: 0 (706) 000–133.

также можно перевести деньги на карту VISA Optima Bank: 4169 5952 0958 9223. Для того, чтобы перевести помощь на банковские счета KICB или Демир–Банка, сделайте запрос на ватсап мужу Гульнары, он вышлет реквизиты.