Что может принести тандем "Ата-Мекен" и "Реформа"?

Объединение партий - увеличивает их шансы пробиться в парламент на предстоящий выборах. Так считают политологи, которые поделились своим мнением с VB.KG.

На днях стало известно, что партия "Ата-Мекен" во главе с Омурбеком Текебаевым провела встречу с представителями "Реформы", где лидером является экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова. А недавно "Реформа" организовала курултай, на котором приняли участие лидер и члены партии "Ата-Мекен". И хотя официального оглашения не было, но многие наблюдатели считают, что, возможно, эти два политобъединения решили пойти на выборы ЖК вместе под единым флагом.

- При таком огромном обилии партий какое сейчас наблюдается, избирателям будет очень трудно определиться, а партии могут просто затеряться в списках. Если на Западе принято несколько крупных партий и немного мелких, то у нас их 75 и до сих пор не понятно кто, и что из себя представляет. Поэтому идея объединиться – правильная, - считает политолог Зайнидин Курманов.

По его словам обе партии примерно равны в своих силах.

- Последние выборы показали, что у них небольшое количество электората. "Ата-Мекен" в последние годы едва проходил 5-процентый барьер. А партия "Реформа" еще молодая и малоизвестная. Здравый смысл подсказывает лидерам этих двух партий - объединиться. Я думаю, это будет не последний союз. Другие партии тоже должны подумать о том, как создать более крупное и влиятельное объединение. У "Ата-Мекен" социалистическая направленость, а у "Реформы" - либеральная.А либералы и социал-демократы смогут договориться.

По мнению Курманова, обе партии попытаются собрать протестный электорат в свою пользу.

- Они имеют долю оппозиционности, так что возможно будут влиять на протестный электорат. Потом, возможно, этот блок распадется, а возможно когда они пройдут в парламент, будут сотрудничать или даже партнерами. Выборы - это торг между политическими партиями: по кадровым назначениям, по выбору будущих партнеров, по деятельности в рамках коалиции или объединений, - подытожил Зайнидин Курманов.

Другой политолог Улугбек Маматов считает, что партнерство с такой партией как "Реформа" поможет улучшить имидж "Ата-Мекена", из которого за последнее время ушло несколько известных политиков.

- Этот союз конечно даст эффект. В обеих партиях есть прогрессивные люди. Недавно Омурбек Текебаев говорил, что возглавлять партию будут молодые люди. Сейчас ситуация в стране показывает, что нас ждут очень интересные выборы. Я думаю, что есть неплохие шансы у объединения "Ата-Мекен- Реформа", но для победы на выборах они еще должны еще хотя бы несколько партий привлечь. Но если они будут к себе приглашать людей из таких партий как "Мекеним" или "Биримдик", то, конечно, рискуют испортить свой имидж, - уверен Улугбек Маматов.