Первокурсники КГМА сделали первый шаг в профессиональный мир медицины

Сегодня и вчера в главном корпусе КГМА прошли встречи со студентами-первокурсниками. Будущие врачи сделали свой первый шаг в профессиональный мир медицины, в науку врачевания, и эти дни останутся в их памяти на всю жизнь.

Студентов тепло приветствовала проректор по воспитательной работе и государственному языку Гульсумкан Жунушалиева. Она сказала, что профессия врача – это, скорее, призвание, благородная миссия, которая впоследствии потребует от них смелости, стойкости и самопожертвования.

Первокурсникам рассказала об особенностях обучения в одном из ведущих и старейших учебных заведений страны. Академия выпускает дипломированных специалистов с учетом современных информационных технологий и ведущих образовательных стандартов. В этом году в больницы и ЦСМ пришли работать более 1200 выпускников.

КГМА заняла первые места в независимом рейтинге IAAR 2021. А перед 30-летним юбилеем Дня независимости Медакадемию наградили медалью "Данк" за особые заслуги перед государством. Сюда не только непросто поступить, но здесь по-настоящему надо учиться, требовании к студентам высочайшие. Поскольку, образно говоря, в руках выпускников академии здоровье народа всего Кыргызстана.

Старшекурсники рассказали новичкам об академии, провели экскурсию по ее корпусам и заверили, что никто из тех, кто сейчас учится в КГМА не пожалел, что выбрал этот вуз. Так что, милости просим, студент!