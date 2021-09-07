Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.70 - 101.15

Первокурсники КГМА сделали первый шаг в профессиональный мир медицины

232  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня и вчера в главном корпусе КГМА прошли встречи со студентами-первокурсниками. Будущие врачи сделали свой первый шаг в профессиональный мир медицины, в науку врачевания, и эти дни останутся в их памяти на всю жизнь.

Студентов тепло приветствовала проректор по воспитательной работе и государственному языку Гульсумкан Жунушалиева. Она сказала, что профессия врача – это, скорее, призвание, благородная миссия, которая впоследствии потребует от них смелости, стойкости и самопожертвования.

Первокурсникам рассказала об особенностях обучения в одном из ведущих и старейших учебных заведений страны. Академия выпускает дипломированных специалистов с учетом современных информационных технологий и ведущих образовательных стандартов. В этом году в больницы и ЦСМ пришли работать более 1200 выпускников.

КГМА заняла первые места в независимом рейтинге IAAR 2021. А перед 30-летним юбилеем Дня независимости Медакадемию наградили медалью "Данк" за особые заслуги перед государством. Сюда не только непросто поступить, но здесь по-настоящему надо учиться, требовании к студентам высочайшие. Поскольку, образно говоря, в руках выпускников академии здоровье народа всего Кыргызстана.

Старшекурсники рассказали новичкам об академии, провели экскурсию по ее корпусам и заверили, что никто из тех, кто сейчас учится в КГМА не пожалел, что выбрал этот вуз. Так что, милости просим, студент!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406055
Теги:
студенты, Кыргызстан, медицина, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  