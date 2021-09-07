С кем Текебаев согласовывает свои интервью?

Политическая партия "Реформа" провела сегодня курултай солидарности, в котором приняли участие лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев и его соратники по политобъединению. Напомним, вышеназванные партии ранее объединились для совместного участия в выборах в Жогорку Кенеш.

Представители партий уже подали уведомление в ЦИК об участии в парламентских выборах. Правда, пока неизвестно, какая из двух партии поглотит другую на избирательный период. Можно, конечно, с уверенностью сказать, что по авторитету и опыту такая честь традиционно выпадет "Ата Мекену", как это было с партией экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова "Улутттар биримдиги", но теперь уже и не знаешь, чего можно ожидать от Текебаева. По крайней мере его слова журналистам наводят на определенные размышления.

Так на просьбу представителей СМИ прокомментировать прошедший курултай глава "Ата Мекена" ответил, что ему нужно согласовать интервью с организаторами. Когда это было, чтобы старейший политик в стране Текебаев согласовывал кем-либо свои выступления в СМИ? Возможно, правду говорят, что социалисты сегодня переживают нелегкие времена, раз ее лидеру приходится чуть ли не разрешение брать на выступления в СМИ.