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Турция передаст Кыргызстану 150 тысяч доз вакцины Sinovac

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- Нина Ничипорова
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Турция передаст Кыргызстану безвозмездно 150 тысяч доз вакцины Sinovac. против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, накануне прошла встреча главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева и посла Турции в КР Ахмета Садык Догана.

Стороны обсудили взаимное сотрудничество в области здравоохранения, вопросы по управлению Государственной больницей кыргызско-турецкой дружбы.

"Турецкое правительство оказывает огромную поддержку Кыргызстану в борьбе с пандемией COVID-19 и в укреплении материально-технической базы для улучшения качества медицинской помощи. Начала работать больница кыргызско-турецкой дружбы с современным оборудованием. Мы надеемся, что благодаря этому многие наши граждане смогут лечиться, не выезжая за рубеж", - отметил Алымкадыр Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/406059
Теги:
вакцина, Турция, Кыргызстан, Минздрав
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