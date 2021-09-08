В Бишкеке пройдет международный забег за сохранение снежного барса

В Бишкеке 26 сентября, в 07.00, стартует забег по сохранению снежного барса "Toyboss Snow Leopard Run" 2021 для всех любителей спорта. Организатором мероприятия является ОО Nomad Sport.

Это самый масштабный забег в Кыргызстане, когда тысячи человек могут пробежать по главным улицам столицы, мимо городских памятников и архитектурных построек. В столице он будет проводиться уже во второй раз, планируется собрать более 4000 участников.

Часть средств со стартовых взносов бегунов будет направлена в GSLEP – Глобальную программу по сохранению снежного барса и его экосистем.

По итогам сборов с забега 2019 года на закупку фотоловушек было выделено 1 миллион 426 тысяч 700 сомов. Этой осенью планируется установка фотоловушек в горной местности, в местах обитания снежных барсов.

С учетом эпидемиологической ситуации в этом году мероприятие пройдет с рядом ограничений и соблюдением социальной дистанции. Участникам выдадут маски и памятки по эпидбезопасности, на месте проведения полумарафона, который стартует с центральной площади "Ала-Тоо", будут организованы стойки с антисептиками.

В рамках забега участники пробегут на выбор три дистранции: 5, 14 и 21.1 км. Также пройдет детский забег Kid"s Run для детей от 3 до 10 лет. Принять участие в забеге на дистанции 1 км смогут дети от 10 лет и старше, на 5 км – от 14 лет и старше. Участие же на других дистанциях (14 и 21.1 км) допустимо с 18 лет.

Призовой фонд от титульного партнера в этом году составляет примерно 200 тыс. сомов. Побороться за него смогут бегуны на полумарафонской дистанции 21,1 км. Об условиях и стоимости участия в забеге Toyboss Snow Leopard Run-2021 можно узнать на сайте nomadsport.net или по номеру (+996) 554 60-07-07.

Забег будет проходить по старому маршруту, кроме 1 километра.

14 сентября

В связи с подготовкой к марафону с 7:00 до 18:00 будет перекрыт отрезок пр. Чуй от ул. Панфилова до пр. Эркиндик.

15 сентября

С 7:00 в разное время будет перекрыто движение в квадрате, ограниченном проспектами Манаса и Чуй, улицами Абдрахманова/Байтик баатыра, ул. Иманалиева. При этом улицы, пересекающие основные трассы, будут открыты для проезда в режиме ожидания (проезжать можно по знаку регулировщика, когда на трассе не будет бегунов).

Кроме того, будут перекрыты следующие районы:

с 7:00 - два района, ограниченных пр. Мира (пр. Манаса), пр. Чуй, ул. Абдрахманова (ул. Байтик батыра) и ул. Масалиева (см. карты).

График открытия улиц

08:20 – проспект Чуй до Абдрахманова (Советской);

08:28 – Абдрахманова (Советская) до Горького;

08:43 – Байтик баатыра (Советская) до Ахунбаева;

08:55 – Байтик баатыра (Советская) до Масалиева;

09:11 – Масалиева (северная сторона) от Советской до Айтматова;

09:25 – Байтик баатыра до Иманалиева;

09:28 – Иманалиева до Айтматова (Мира);

09:52 – Айтматова до Масалиева (южная сторона);

10:08 – участок по Масалиева (южная сторона) от Айтматова до ресторана "Ала-Тоо";

10:22 – Айтматова до Ахунбаева;

10:35 – Айтматова до Горького;

10:46 – Айтматова до Московской;

10:51 – Айтматова до проспекта Чуй;

10:55 – пр. Чуй до Тоголока Молдо;

11:00 – пр. Чуй до Панфилова;

12:00 – ул. Абдымомунова от ул. Раззакова до ул. Панфилова, ул. Панфилова от ул. Абдымомунова до пр. Чуй;

пр. Чуй от ул. Панфилова до ул. Раззакова;

ул. Раззакова от пр. Чуй до ул. Абдымомунова.

СПРАВКА

Компания Nomad Sport была образована в 2018 году. Изначально целью группы единомышленников-энтузиастов являлась популяризация массового спорта и принципов здорового образа жизни в Кыргызстане. Эта идея остается актуальной по сей день.

По твердому убеждению команды Nomad Sport, проведение спортивных масштабных мероприятий также формирует позитивный образ страны на международной арене. Другой важной целью компания считает просвещение, показывая наименее затратные и наиболее эффективные средства морального и физического оздоровления как самого человека, так и его окружения, и нации в целом.

Сегодня Nomad Sport продвигает три вида спорта: бег, велоспорт и плавание. Одним из самых крупных спортивных мероприятий стал международный благотворительный забег "Сохраним снежного барса-2019". Число его участников в общей сложности составило около 3 тыс. человек, 600 из них приехали в Кыргызстан из-за рубежа.