Новые сериалы Нурбека Эгена "Алиби" и "Самка богомола" - в новом телесезоне

В наступившем телесезоне поклонники сериалов смогут оценить две новые работы, снятые режиссером Нурбеком Эгеном. Наш соотечественник вновь работал со звездами российского театра и кино.

В онлайн-кинотеатре START 14 октября начнется показ триллера "Самка богомола". Это российская адаптация французского сериала "Богомол" (La Mante) с Кароль Буке.

В сериале восемь серий. Сценарий написала Анна Козлова. Производством сериала занимались START и студия Игоря Толстунова "Профит". Главную женскую роль в этом психологическом триллере исполнила Ирина Розанова. Ее героиня Жанна Дронова по прозвищу "самка богомола" когда-то призналась в том, что совершила восемь жестоких убийств, и в настоящий момент отбывает срок в колонии строгого режима. Убивала она только мужчин – насильников, педофилов, неверных мужей. Спустя двадцать лет у "самки богомола" появляется подражатель.

Жанна предлагает следствию помощь, но ставит два очень важных условия. Первое – расследовать дело должен ее сын, не общавшейся с матерью два десятилетия. И второе – на этот период она сама должна покинуть колонию.

Нурбек Эген и продюсеры сериала задействовали в проекте также Павла Чинарева, Сабину Ахмедову, Ольгу Сутулову и других артистов.

А на Первом канале нас ждет долгожданная премьера драмы "Алиби". Этот сериал анонсировали и в 2019-м, и в 2020-м. И вот, кажется, мы дождались.

Сценарий сериала написал Дмитрий Лемешев. Шестнадцать серий мы проведем с успешным писателем и сценаристом Павлом Решетниковым. Кроме своей основной работы герой актера Евгения Стычкина руководит агентством "Алиби", которое за определенную сумму предоставляет алиби, например, неверным мужьям и женам. Супруга Павла Решетникова не знает о второй жизни мужа, и однажды сама обращается в его агентство с просьбой о помощи. Оказывается Ольга (ее играет Ольга Сутулова) изменила любимому Павлу.

Производством "Алиби" занималась продюсерская компания "Среда". Кроме Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой в сериале заняты: Тимофей Трибунцев, Дмитрий Куличков, Андрей Ургант и другие артисты.