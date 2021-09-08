Прививочная кампания против коронавируса ведется по всему Кыргызстану

В рамках ранее объявленной широкомасштабной акции по вакцинации населения Кыргызстана против коронавирусной инфекции, которая проходит с 1 по 10 сентября, все лечебные организации первичного звена проводят встречи с населением, рассказывают о пользе вакцины и важности вакцинации в преодолении пандемии и выработке коллективного иммунитета. В рамках акции можно пройти бесплатный медосмотр у таких специалистов, как кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, лор-врач. Также можно бесплатно сделать УЗИ, ЭКГ, ЭХО, рентген и лабораторные исследования" во всех ЦСМ столицы.

Как отмечают специалисты, все вакцины, применяемые в Кыргызстане, и не только против коронавирусной инфекции, соответствуют требованиям ВОЗ и международным стандартам GMP.

"И до пандемии коронавируса вакцины и вакцинация помогали спасти людям жизнь и победить многие болезни, которые до их применения уносили миллионы человеческих жизней", - сказала заведующая отделом иммунопрофилактики Центра госсанэпиднадзора Бишкека Бурул Асыкбекова.

В Кыргызстане все профилактические прививки проводятся в соответствии с Национальным календарем иммунизации. Вакцинация проводится против 13 инфекций. И, как отметила доктор, не исключено, что и вакцины против коронавируса войдут в этот календарь прививок.

Как подчеркнула Асыкбекова, только благодаря проведенным прививкам и успешной разработке вакцин, наука победила самую страшную болезнь в истории человечества - натуральную оспу. Последняя ее вспышка произошла в октябре 1977 года, и в декабре 1979 года ученые пришли к выводу, что оспа была полностью ликвидирована с помощью вакцины.

Полиомиелит – вирус передается от человека к человеку и вызывает паралич. Наиболее восприимчивыми к заболеванию являются дети до 5 лет. Специфического лечения полиомиелита не существует, его можно только предупредить. В 1952 году американский врач создал вакцину от полиомиелита. Заболеваемость в США и Европе резко пошла на спад. В Кыргызской Республике полиомиелит не регистрируется с 1993 года, а с 2002 года республика поддерживается статус страны, свободной от полиомиелита.

Дифтерия – это острое антропонозное инфекционное заболевание характеризуется главным образом поражением ротовой части глотки и дыхательных путей. Заболевание не регистрировалось в Кыргызстане в последние 20 лет. Это связано с тем, что в 1994–1995 годах были проведены дни массовой вакцинации, и население приобрело иммунитет.

Корь – это острое инфекционное заразное заболевание. На протяжении многих веков из-за высокой смертности корь считалась одним из самых опасных заболеваний детского возраста. В 21-веке на долю взрослых приходится более 80% вновь выявленных больных корью. Благодаря проведенным компаниям по вакцинации в 2001, 2002 и 2015 годах заболеваемость в республике резко снизилась.

"Вакцинация - это самое эффективное и экономически выгодное средство защиты против инфекционных болезней", - отметил известный врач в нашей стране, кандидат медицинских наук Нурмухаммед Бабаджанов.

И не верить врачам нет оснований.