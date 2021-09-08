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В Жогорку Кенеш продолжают приходить новые депутаты. Ахмедов принес присягу

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- Оксана Гут
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Сегодня, 8 сентября, на заседании Жогорку Кенеша новый депутат Канатбек Ахмедов принес присягу.

Он был избран по списку политической партии "Кыргызстан". Ахмедов пришел вместо Урмата Самаева, чьи депутатские полномочия были досрочно прекращены. Последний, напомним, стал мэром города Токмок.

Заместитель торага Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев от себя лично и от имени депутатского корпуса поздравил Канатбека Ахмедова и пожелал ему успехов и плодотворной работы на благо народа и страны.

О Канатбеке Ахмедове известно, что он до ноября 2016 года был личным помощником на то время депутата от "Кыргызстана" Чолпон Султанбековой.


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URL: https://www.vb.kg/406076
Теги:
партии, присяга, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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