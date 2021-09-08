Возобновлен суд над предполагаемыми организаторами терактов 11 сентября

На американской базе в Гуантанамо возобновился судебный процесс по делу пяти предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно данным издания, перед судом предстали главный подозреваемый, выходец из Кувейта Халид Шейх Мохаммед, и четыре его сообщника. Обвиняемые явились в суд на досудебное слушание на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе, которую США используют в качестве тюрьмы для содержания некоторых подозреваемых в терроризме.

Уточняется, что дело будет возобновлено с новым судьей после 17-месячного перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Отбор военного жюри должен был начаться в январе этого года, однако теперь начнется не раньше 2022 года.

Ожидается, что адвокаты защиты будут утверждать, что допросы, проведенные ФБР в 2007 году, должны быть признаны неприемлемыми на том основании, что эти агенты пришли в суд после нескольких лет пыток, когда обвиняемые находились под стражей в ЦРУ.

Адвокат Мохаммеда заявил, что до завершения дела может пройти еще 20 лет.

Сам формат судебного процесса представляет собой смесь военного трибунала США и системы федерального уголовного суда США. Как и присяжные, судья и прокуроры являются военнослужащими США. И у обвинителей, и у защиты есть военные адвокаты.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона. Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

Ранее Байден издал указ, дающий старт процедуре рассекречивания новых материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года.