Погода
$ 84.65 - 84.89
€ 99.70 - 101.15

Кыргызские военные отправились на российско-белорусское учение

231  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащие воинских контингентов из семи стран прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении (ССУ) "Запад-2021" в Нижегородской области. Перелет самолетами военно-транспортной авиации РФ совершили около 500 представителей Вооруженных сил Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, сообщили в пресс-службе Западного военного округа Министерства обороны России.

Все они прибыли в автономный полевой лагерь центра боевой подготовки ЗВО и приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также подготовке к проведению совместного учения.

В течение пяти дней иностранные военные контингенты пройдут ознакомление с площадками для предстоящих маневров, осуществят пристрелку вооружения и военной техники, в частности танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов Ак-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ.

Первые совместные тренировки перед активной фазой учения иностранные военные начали 6 сентября. Они отрабатывают взаимодействие с использованием полученного вооружения в составе батальонных тактических групп совместно с российскими военнослужащими.

Совместное стратегическое российско-белорусское учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Беларуси и России и проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Практические действия проходят на пяти полигонах РБ и на девяти полигонах РФ.

В ССУ "Запад-2021" задействовано около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Также участвуют около 2 тысяч военнослужащих от государств – членов ОДКБ, ШОС и других дружественных стран, отметили в пресс-службе ЗВО.

Напомним, что сейчас еще одно учение - "Рубеж-2021" – проходит в рамках ОДКБ на территории Кыргызстана. Оно проводится с Коллективными силами быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности ОДКБ. Принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности КР, всего - более тысячи человек и 150 единиц техники.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406082
Теги:
Россия, учения, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  