Кыргызские военные отправились на российско-белорусское учение

Военнослужащие воинских контингентов из семи стран прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении (ССУ) "Запад-2021" в Нижегородской области. Перелет самолетами военно-транспортной авиации РФ совершили около 500 представителей Вооруженных сил Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, сообщили в пресс-службе Западного военного округа Министерства обороны России.

Все они прибыли в автономный полевой лагерь центра боевой подготовки ЗВО и приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также подготовке к проведению совместного учения.

В течение пяти дней иностранные военные контингенты пройдут ознакомление с площадками для предстоящих маневров, осуществят пристрелку вооружения и военной техники, в частности танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов Ак-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ.

Первые совместные тренировки перед активной фазой учения иностранные военные начали 6 сентября. Они отрабатывают взаимодействие с использованием полученного вооружения в составе батальонных тактических групп совместно с российскими военнослужащими.

Совместное стратегическое российско-белорусское учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Беларуси и России и проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Практические действия проходят на пяти полигонах РБ и на девяти полигонах РФ.

В ССУ "Запад-2021" задействовано около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Также участвуют около 2 тысяч военнослужащих от государств – членов ОДКБ, ШОС и других дружественных стран, отметили в пресс-службе ЗВО.

Напомним, что сейчас еще одно учение - "Рубеж-2021" – проходит в рамках ОДКБ на территории Кыргызстана. Оно проводится с Коллективными силами быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности ОДКБ. Принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности КР, всего - более тысячи человек и 150 единиц техники.