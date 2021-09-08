В РФ развернулась подготовка к Всемирному конгрессу соотечественников

В Москве под председательством Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Главной темой стала подготовка к проведению 15-16 октября в российской столице VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

В работе Комиссии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, представители администрации Президента и аппарата Правительства Российской Федерации, других заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и фондов.

По информации пресс-службы МИД РФ, в центре внимания Комиссии также было утверждение Комплексного плана основных мероприятий по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников на 2021-2023 годы.

Комиссия подчеркнула важность тесного взаимодействия заинтересованных федеральных, региональных органов исполнительной власти и общественных организаций с российскими соотечественниками в целях дальнейшей консолидации и обеспечения защиты их прав и интересов, налаживания многосторонних связей с Россией.

В рамках подготовки к форуму ранее состоялось онлайн-заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников, который является главным исполнительным органом Всемирного конгресса соотечественников. Речь шла, в том числе, и о деятельности по защите интересов диаспоры, поддержке и продвижению русского языка и другим актуальным для соотечественников вопросам.

В предстоящем конгрессе, как и во всех предыдущих, примут участие и представители организаций российских соотечественников в Кыргызстане.