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Количество запросов на получение цифрового сертификата превысило 179 тысяч

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- Нина Ничипорова
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Цифровой сертификат вакцинации – один из самых популярных цифровых сервисов Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана.

Как сообщили в министерстве, например, на 7 сентября 2021 года количество запросов на формирование цифрового сертификата превысило 179 тысяч. Из них через Государственный портал электронных услуг - 11758, посредством сайта vc.emed.gov.kg – 151 433, мобильных кошельков операторов сотовой связи – 15 842 раз. Граждане Кыргызстана запрашивали цифровой сертификат вакцинации 136 585 раз, а иностранные граждане – 14 848.

В рамках национальной инициативы "Кыргызстан – зеленая зона" специалисты Минздравсоцразвития запустили цифровой сервис и выдачу цифрового сертификата вакцинации. Он настоящее время пользуется большой популярностью среди населения.

Услуга доступна через сайт Минздравсоцразвития по адресу в сети-интернет vc.emed.gov.kg (путем ввода ПИН и данных паспорта, который был предъявлен во время получения прививки). А также через Государственный портал электронных услуг (portal.tunduk.kg) и электронные кошельки операторов сотовой связи (О! Деньги, MegaPay, Balance).

При этом идентифицированным пользователям посредством Государственного портала электронных услуг и электронных кошельков доступна версия цифрового сертификата вакцинации с фото. Каждому сертификату присваивается индивидуальный QR-код, который подтверждает ее подлинность. При этом Минздравсоцразвития отмечает, что в целях подтверждения подлинности сертификата необходимо обращать внимание на адрес в сети-интернет, куда ведет QR-код. Это позволит обезопасить себя от недобросовестных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/406085
Теги:
Минздрав, паспорт, Кыргызстан, вакцинация
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