Блогер в Узбекистане решил "хайпануть", угнав собственное авто

Блогер в Кашкадарье решил "хайпануть", угнав собственное авто. Теперь ему грозит реальный срок, сообщают СМИ со ссылкой на данные ГУБДД.

Блогер, проживающий в махалле "Дам" Чиракчинского района, со своим знакомым в ночь с 31 августа на 1 сентября сообщили о краже автомобиля марки "ВАЗ-2106".

Владелец автомобиля позвонил на короткий номер "102" и рассказал дежурному оператору, что якобы оставил машину открытой перед домом, а в 2 часа ночи ее угнали. Он попросил принять законные меры в отношении виновных.

В ходе доследственной проверки, выяснилось, что автомобиль никто не угонял, его вывез в отдаленное место сам заявитель со своим знакомым, инсценировав тем самым угон. Зачем это было нужно блогеру, в ГУБДД не сообщили.

По данному факту проводится проверка. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.