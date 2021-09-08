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В Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане с 10 по 11 сентября ожидается резкое изменение погоды. Об этом сообщает пресс-центр МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

Сообщается, что 10 сентября в большинстве районов Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег.

Ночью 11 сентября кратковременные дожди, грозы ожидаются в большинстве районов Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской областей, а в высокогорных районах Таласской и Нарынской областях - снег.

Скорость ветра с запада ожидается 4-9 метров в секунду, местами - 17-22 метра в секунду.

Такая неустойчивая погода затруднит работу транспорта, энергетики и коммунальных служб, а также затруднит выпас скота на пастбищах.


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URL: https://www.vb.kg/406097
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан
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