ГНС раздаст бесплатные ККМ в рамках пилотного проекта

Государственная налоговая служба (ГНС) в соответствии с постановлением кабинета министров сегодняя запускает пилотный проект системы администрирования контрольно-кассовых машин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель проекта – модернизация применяемых ККМ и апробация новых технологий сбора, защищенного хранения в некорректируемом виде, обработки и передачи фискальных данных в режиме реального времени.

В связи с началом проекта Налоговая служба призывает субъектов предпринимательства, обязанных применять ККМ, принять участие в данном проекте на добровольной основе.

В проекте пилотируются новые модели ККМ, как аппаратные, так и программные, которые будут выдаваться участникам на безвозмездной основе.

Участие в проекте даст возможность налогоплательщикам абсолютно бесплатно получить ККМ, перейти на новый уровень ведения бизнеса и внести вклад в легализацию теневой экономики.

Более подробную информацию об условиях участия в пилотном проекте можно получить по телефону 116, (0312)61-17-46 или на сайте www.sti.gov.kg и в территориальных налоговых органах.