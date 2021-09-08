"Чиновники, желающие участвовать в выборах ЖК, должны будут уволиться"

Чиновники, желающие участвовать в выборах Жогорку Кенеша, должны будут уволиться с политических должностей. Об этом заявила председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова сегодня, 8 сентября, на пресс-конференции "Особенности выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28 ноября 2021 года".

По словам Шайлдабековой, ранее чиновники занимающие политические должности могли временно приостановить свою деятельность на время выборов. По новым правилам, это будет невозможно.

При этом кандидаты, занимающие административные должности, могут сохранить их. Для них увольняться не обязательно.

Кроме того, ЦИК ограничил число кандидатов в партиях до 54.

"Все это для того, чтобы в выборах могли участвовать те, кто действительного хочет работать депутатами. А не ради последующего распределения должностей", - отметила глава Центризбиркома.

Также Нуржан Шайлдабекова рассказала, что 27 августа вступил в силу принятый Жогорку Кенешем 28 июля 2021 года конституционный закон о внесении изменений в конституционный закон "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". Документом определен новый порядок избрания депутатов по смешанной системе - мажоритарно-пропорциональной.

Так, согласно нововведениям, для проведения по пропорциональной системе выборов 54-х депутатов Жогорку Кенеша, выдвинутых политическими партиями по спискам кандидатов, вся территория Кыргызстана является единым избирательным округом. При этом, избиратели, проживающие за пределами территории Кыргызской Республики, считаются приписанными к единому избирательному округу.

Для проведения по мажоритарной системе выборов 36-ти депутатов Жогорку Кенеша образуются одномандатные избирательные округа.