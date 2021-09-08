Подключите ККМ-онлайн "О!Касса" и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!

Подключайте удобное кассовое решение для вашего бизнеса – сервис "О!Касса" от оператора фискальных данных "НУР Телеком".

Первый месяц БЕСПЛАТНО!

При подключении к сервису все пользователи получают БОНУС – первый месяц бесплатного обслуживания.

Есть 2 варианта работы ККМ-онлайн, пользоваться которыми простым и удобно:

1. Через приложение "О!Касса" для iOS и Android;

2. Через web-интерфейс для ноутбуков и компьютеров.

Программная ККМ удобна для любого бизнеса, в особенности для курьеров или, к примеру, торговых точек на рынках. Сервис "О!Касса" обеспечивает передачу данных в налоговую службу в режиме реального времени, соответствуя всем требованиям ГНС, которые вступили в силу в Кыргызстане с 1 июля 2021 года. Система обеспечивает удобство, надёжность сохранности данных, оперативность, прозрачность и вашу мобильность.

Нужно ли регистрировать онлайн-ККМ?

Да. Регистрация ККМ происходит в офисах обслуживания O!Store. Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации ПККМ – бесплатная. Стоимость оформления договора на обслуживание – 150 сомов с учётом всех налогов.

Подключайте сервис "О!Касса" и начинайте работать уже в течение дня!

1. Заключите договор с оператором фискальных данных "НУР Телеком" в любом магазине O!Store. Весь перечень документов вы найдёте на сайте: https://ofd.o.kg/

2. Получите дальнейшие инструкции и совершите необходимые настройки.

Подробнее на сайте https://ofd.o.kg/

"О!Касса" – ваш бизнес-помощник!